Erős földrengés volt a Fülöp-szigeteken

Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én, helyi idő szerint 9:43-kor – jelentette a Fülöp-szigeteki Vulkán- és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs). A rengés után a Fülöp-szigeteken és Indonéziában is szökőár-riasztást adtak ki.

A rengés az ország tengerparti részén, körülbelül 62 kilométerre Manay városától keletre, 10 kilométeres mélységben következett be a Phivolcs jelentése szerint. Az USGS amerikai földtani intézet 7,4-es magnitúdót adott meg, míg az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ a rengés mélységét 58 kilométerre jelezte, és szintén 7,4-es erejűnek minősítette azt.

A Phivolcs igazgatója, Teresito Bacolcol közölte, hogy a rengés után további utórengésekre és károkra kell számítani. A dél-fülöp-szigeteki Davao Oriental tartomány kormányzója, Edwin Jubahib megerősítette, hogy több épület is megsérült.

A rengés után a Fülöp-szigeteken és Indonéziában is szökőár-riasztást adtak ki. A Phivolcs figyelmeztetett, hogy hét tartományban a tengerparti területek lakosait haladéktalanul emelt terepre vagy beljebb, a parttól messzebb eső területekre kell evakuálni, mert az áradás hullámok akár 1-3 méterrel is meghaladhatják a normális dagályszintet. Indonéziában, Észak-Szulavézi és Pápuai régiókban legfeljebb 50 centiméteres hullámokat várnak.

Az Egyesült Államok szökőár-figyelő szolgálata szerint a rengés epicentrumától 300 kilométeren belüli partvidékeken veszélyes hullámok kialakulása lehetséges. Az eseményről szóló jelentések megjegyzik, hogy a mostani rengés mindössze két héttel a Fülöp-szigetek középső Cebu tartományát sújtó 6,9-es magnitúdójú, 72 halálos áldozattal és 559 sérültet okozó földrengés után következett be.

A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni „Tűzgyűrűn” fekvő földrengés-aktív zónában fekszik, ahol évente több mint 800 földrengést regisztrálnak.

Tovább nőtt a Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma

Mint arról a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva a közmédia is beszámolt, a múlt heti, a Fülöp-szigetek középső régióját megrázó, 6,9 erősségű földrengés halálos áldozatainak száma 72-re nőtt. A Cebu tartományban pusztító természeti katasztrófában csaknem háromszáz ember sérült meg. A hatóságok által közzétett adatok szerint Bogo városban, ahol a földrengés epicentruma volt, harmincan vesztették életüket az otthonukra zúdult földcsuszamlás következtében. San Remigóban 22 ember, Medellinben 12, Tabogonban öt, Sogodban, Tabuelanban és Borbonban pedig egy-egy halálos áldozata volt a földmozgásnak, amely mintegy 170 ezer lakost érintett.

Forrás: hirado.hu

Kiemelt kép: Utcára menekült emberek a Fülöp-szigeteken a földrengést követően (Fotó: MTI/EPA/Cerilo Ebrano)