Észtország levegője a legtisztább a világon 

Ha olyan úti célt keres, ahol friss a levegő, tiszták az utcák és nincs tömeg, Észtország éppen megfelelő választás lehet. Ráadásul ebben az országban a legalacsonyabb most a károsanyag-kibocsátás.

Bár számos európai ország, így Luxemburg és Skandinávia nagy része is bekerült az élmezőnybe, jelenleg Észtország büszkélkedhet a világ legtisztább levegőjével– írja az Express.

A környezeti teljesítményt mérő Environmental Performance Index több tényezőt is figyelembe vett, így egyebek mellett az üvegházhatású gázok kibocsátását, a szén-dioxid mérleget, a metánszintet, a környezetvédelmi intézkedések eredményességét, az erdőterületek növelését, illetve a megújuló energiaforrások arányát is. Észtország fővárosa, Tallinn ugyanakkor nem csak levegője minősége miatt egyedülálló: 1997-ben az egész várost az UNESCO Világörökség részévé nyilvánították figyelemre méltóan megőrzött 13. századi óvárosa miatt.

A környezet védelmét és a tiszta levegőt osztályozó lista élmezőnyében egyébként több európai ország szerepel: Luxemburg, Németország, Finnország, Egyesült Királyság, Svédország, Norvégia, Ausztria, Svájc és Dánia is.

