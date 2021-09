Nemzetközi Energiaügynökség: Oroszország tegyen többet Európa gázellátásáért

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) felszólította kedden Oroszországot, hogy “tegyen többet” Európa gázellátásának érdekében, miután a földgáz szabadpiaci ára egyre-másra döntött rekordokat a napokban.

A párizsi székhelyű kormányközi szervezet kiemelte: a rendelkezésre álló információk szerint Oroszország teljesíti az európai országokkal kötött hosszú távú szerződéseit, de az Európába irányuló gázexportjának szintje elmarad a 2019-estől.

“Az IEA szerint Oroszország tehetne többet annak érdekében, hogy növelje az Európában rendelkezésre álló gáz mennyiségét, és biztosítsa a tározók megfelelő szintre történő feltöltését a téli fűtési szezonra való felkészüléshez” – mutatott rá a szervezet, amely szerint ez a helyzet egyben egy lehetőség is Oroszország számára, hogy rávilágítson hitelességére “az európai piac megbízható beszállítójaként”.

A Nemzetközi Energiaügynökség a fejlett országokat segíti tanácsaival energiapolitikájuk alakításában. Felhívása egy olyan időszakban érkezett, amikor a gázárak rekordmagas szintre emelkedtek Európában. Ennek az az oka, hogy a koronavírus-világjárvány visszaszorításával párhuzamosan fellendülő gazdaságokban robusztusan nőtt a kereslet, miközben a kínálati oldalon számos nehézség alakult ki.

Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint Oroszország, Európa első számú földgáz kereskedelmi partnere egyelőre visszafogja a gázszállításokat, amennyire csak tudja. Ezáltal támogatja az Oroszországot és Németországot összekötő, erősen vitatott gázvezetéket, az Északi Áramlat-2-t, amelynek építése másfél hete fejeződött be. A hagyományos ukrán tranzit útvonalat megkerülő vezeték üzembe helyezését még jóvá kell hagynia az illetékes német hatóságoknak. A vezetéken a tervek szerint az év végéig el is indulnak a szállítások.

Számos országban az elektromos energia ára is az egekbe szökött a gáz- és a szénárak emelkedése, illetve a szén-dioxid-kibocsátási kvóták drágulása miatt. Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója ennek kapcsán megjegyezte, hogy a jól irányított energetikai átmenetek megoldást jelentenek a gáz- és villamosenergia-piacokon tapasztalható problémákra, nem pedig okozzák.

A földgáz nagykereskedelmi ára meredeken emelkedett az utóbbi hetekben az európai piacokon, és megközelítette az ezer köbméterenkénti ezer dolláros árat, amely korábban elképzelhetetlennek tűnt. Csak a múlt héten közel 30 százalékkal, az év eleje óta pedig 250 százalékkal emelkedett a földgáz szabadpiaci ára.

Forrás: MTI