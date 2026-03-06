Az EU pénzügyi támogatással gyorsítaná a Barátság vezeték helyreállítását
Az Európai Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy pénzügyi támogatással segítsék az olajtranzit mihamarabbi újraindítását a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A kérdés kapcsán Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke egyeztetést kezdeményez Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.
A kezdeményezésről az Európai Bizottság szóvivője beszélt a testület március 6-ai sajtótájékoztatóján.
Mint elhangzott, Brüsszel elemzi a támogatás lehetőségeit az olajszállítás helyreállítása érdekében, beleértve az anyagi hozzájárulást is. A terv részletei azonban még nem ismertek.
Mint kiderült, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közeljövőben találkozót tervez Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Ennek keretében a Barátság kőolajvezeték körüli helyzetet is megvitatnák.
A találkozó dátumáról még nem született döntés.
Forrás: UNN
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
Kapcsolódó: