Az EU pénzügyi támogatással gyorsítaná a Barátság vezeték helyreállítását

Az Európai Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy pénzügyi támogatással segítsék az olajtranzit mihamarabbi újraindítását a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A kérdés kapcsán Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke egyeztetést kezdeményez Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.

A kezdeményezésről az Európai Bizottság szóvivője beszélt a testület március 6-ai sajtótájékoztatóján.

Mint elhangzott, Brüsszel elemzi a támogatás lehetőségeit az olajszállítás helyreállítása érdekében, beleértve az anyagi hozzájárulást is. A terv részletei azonban még nem ismertek.

Mint kiderült, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közeljövőben találkozót tervez Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Ennek keretében a Barátság kőolajvezeték körüli helyzetet is megvitatnák.

A találkozó dátumáról még nem született döntés.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNN

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

