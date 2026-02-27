Telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij és Robert Fico

Robert Fico szlovák miniszterelnök telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel a Barátság kőolajvezeték leállása és az emiatt kialakult olajválság kapcsán.

A szlovák kormányfő erről a Facebook-oldalán számolt be február 27-én.

Robert Fico szerint Szlovákia válsággal küzd, és azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy kiderüljön, mikor indulhat újra az Ukrajna területén áthaladó olajtranzit. Úgy véli, Szlovákiának az ellátáshoz a beszállítókkal aláírt szerződések, illetve az EU döntése alapján is joga van. Az Európai Unió határozata ugyanis 2027 végéig engedélyezi országa számára az orosz energiahordozók importját.

„Tájékoztattam az elnököt, hogy az olajtranzit felfüggesztéséről szóló döntése logisztikai nehézségeket és gazdasági veszteségeket okoz nekünk. A beszélgetés megerősítette, hogy az olajvezeték állapota kapcsán eltér a véleményünk. Hírszerzésünk információi szerint, a vezeték nem sérült, és semmi sem akadályozza az olajtranzitot, Ukrajna elnöke viszont ragaszkodott azon véleményéhez, hogy a vezeték javítása hosszú időt vesz igénybe”

– írta a miniszterelnök.

Robert Fico Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt egy vizsgálóbizottság felállítását javasolta, melynek szakértőit az Európai Bizottság és az EU-tagállamok neveznék ki. A bizottság feladata az lenne, hogy felmérje a vezeték állapotát és alkalmasságát az olajtranzit folytatására.

A szlovák miniszterelnök úgy fogalmazott, Zelenszkij elutasította javaslatát, hogy ezen vizsgálatot Pozsony kijevi nagykövete és az ukrajnai EU-nagykövet végezze el.

A kormányfő ugyanakkor elfogadta Volodimir Zelenszkij ukrán–szlovák együttműködési tárgyalásokra szóló meghívását.

Összegzésül hozzátette: „A Volodimir Zelenszkij elnökkel folytatott beszélgetés kapcsán az a benyomásom, hogy az ukrán fél nem érdekelt az olajtranzit újraindításában.”

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrajinszki Novini

Forrás: korábbi felvétel, MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóiroda

