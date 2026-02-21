Szlovákia az áramtranzit leállításával fenyegeti Ukrajnát

Robert Fico szlovák miniszterelnök az Ukrajnába irányuló áramszállítás leállítását ígéri, amennyiben nem indul újra az orosz olaj tranzitja a Barátság vezetéken. A kormányfő határidőt is szabott: február 23-án, azaz hétfőn léphet életbe a korlátozás.

Robert Fico elhatározásának a Facebookon írt bejegyzésében adott hangot. A miniszterelnök azzal vádolja Ukrajnát, hogy országának 500 millió eurós kárt okozott a gáz- és olajszállítás blokkolásával.

„Szlovákia egy büszke és szuverén ország, és én egy büszke és szuverén szlovák vagyok. Ha Szlovákia olajellátása hétfőn nem áll helyre, a SEPS állami vállalathoz fordulok azzal a kéréssel, hogy állítsa le Ukrajna vészhelyzeti áramellátását”

– írta a kormányfő.

A szlovák áramtranzit fontosságát hangsúlyozva hozzátette, hogy csak idén januárban kétszer nagyobb szükség volt a vészhelyzeti készletekre az ukrán energiahálózat stabilizálásához, mint 2025 egészében.

Robert Fico emellett azt is bejelentette, hogy országa ezentúl nem támogatja az Ukrajnának szánt EU-s hadikölcsön folyósítását. Erről egyébként Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is hasonlóképpen nyilatkozott február 20-án.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Ukrán Elnöki Hivatal

Forrás: slovoidilo.ua

