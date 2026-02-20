Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarország és Szlovákia úgy döntött, felfüggesztik az Ukrajnába irányuló dízelszállítást mindaddig, amíg újra nem indul az orosz olaj tranzitja a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter pénteken újabb válaszlépést jelentett be.

A tárcavezető az orosz olaj elindításának késleltetését tisztán politikai döntésnek nevezte.

„Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezetéket és a kőolajszállítás újraindítását Magyarország irányába, addig Magyarország blokkolni fogja az Ukrajna számára fontos és kedvező döntések meghozatalát az Európai Unióban”

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A magyar kormány ennek jegyében az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön folyósítását is blokkolni fogja, amíg újra nem indul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Kapcsolódó: