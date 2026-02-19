Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság a Barátság vezeték ügyében

Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport számára, miután Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat. A lépés a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz olajszállítás január végi leállása körül kialakult politikai és energetikai vita újabb fordulata.

Rendkívüli egyeztetést hívott össze jövő szerdára az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport keretében, miután Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat – írja az Euronews. A magyar kormány álláspontja szerint a szállítás csak akkor indulhat újra, ha Ukrajna helyreállítja a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajtranzitot Magyarország felé.

Anna-Kaisa Itkonen bizottsági szóvivő közölte: a találkozón Magyarország, Szlovákia és Horvátország is részt vesz.

Mint korábban beszámoltunk róla, január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást,

a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ennek nyomán jelentette be a dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez Szlovákia is csatlakozott.

