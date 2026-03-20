Ursula von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket

Az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatási hitel továbbra is blokkolva van, mert egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígértünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy – jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben.

Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozását követő péntek hajnali sajtótájékoztatóján az Európai Bizottság elnöke aláhúzta: a vezetők múlt decemberben döntést hoztak, azzal a feltétellel, hogy három ország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban, ez a feltétel pedig teljesült.

António Costa, az Európai Tanács elnöke Ukrajna iránti támogatásának szilárdságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy az Európai Unió egy igazságos és fenntartható béke elérésére törekszik a nemzetközi jog és az uniós alapelvek mentén. Közölte: az EU célja, hogy a békerendezés a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközileg elismert határok tiszteletben tartásán alapuljon.

Hangsúlyozta: fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást annak érdekében, hogy gyengítsék az ország háborús gazdaságát, és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát. Az Európai Tanács elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok részben feloldotta az Oroszországgal szemben korábban bevezetett szankciókat.

Costa hangsúlyozta továbbá: „minden vezetőnek tartania kell a szavát, és senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit”.

„Teljesen elfogadhatatlan, amit Magyarország tesz” – fogalmazott, hozzátéve: hogy az ilyen viselkedés nem elfogadható a tagállami vezetők számára. Mint mondta, az uniós vezetők a tanács ülésén egyértelműen elítélték Magyarország eljárását az ügyben.

Az Európai Tanács elnöke üdvözölte Ukrajna erőfeszítéseit a Oroszország által megrongált Barátság kőolajvezeték helyreállítására, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvános kötelezettségvállalását, hogy a vezetéket a következő hat hétben megjavítják.

Kiemelte: az Európai Bizottság technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel annak érdekében, hogy a vezeték helyreállítása megvalósuljon. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „nem tekinthető jóhiszemű eljárásnak olyan feltételek szabása, amelyeket sem az Európai Unió, sem a tagállamok nem tudnak garantálni, mivel kizárólag Oroszország dönthet arról, hogy ismét támadást indít-e az infrastruktúra ellen”.

Costa rámutatott: Oroszország eddig 23 alkalommal támadta a vezetéket, és Ukrajna minden alkalommal helyreállította azt. Hozzátette: a helyzet nem Ukrajna, nem az Európai Unió és nem az uniós intézmények felelőssége.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

