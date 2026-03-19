A Barátság vezetéket vizsgáló EU-s szakértők érkeztek Ukrajnába

Az Európai Unió szakértői megérkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték állapotát, közölte a Naftohaz ukrán állami energiacég. A vezeték januári leállása vitát váltott ki Magyarország, Kijev és az Európai Unió között – írta a Reuters. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön megerősítette, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt mindaddig, amíg a Barátság vezetéket újra nem indítják.

A Reuters kifejtette: az EU a múlt héten javasolta, hogy küldjenek missziót a vezeték ellenőrzésére. Ukrajna később közölte, hogy elfogadta az EU műszaki támogatásra és finanszírozásra vonatkozó ajánlatát a sérült vezeték helyreállítására. Magyarországot és Szlovákiát január vége óta elvágták a kedvező árú orosz olajszállításoktól a Barátság vezetéken keresztül, miután Kijev szerint orosz csapás érte a nyugat-ukrajnai vezetékrendszert, amelynek javítása időigényes.

„A Naftohaz nagyra értékeli az EU pénzügyi és műszaki segítségnyújtásra tett ajánlatát a Barátság szivattyúállomás infrastruktúrájának újjáépítéséhez” – írta a vállalat vezérigazgatója, Szerhij Koreckij az X-en szerdán késő este.

Naftogaz Group appreciates the EU offer of financial support and technical assistance for the reconstruction of the Brody pumping station’s infrastructure assets in accordance with the highest European engineering and safety standards and to prevent further terrorist attacks.… pic.twitter.com/CNZOi0K0T4 — Sergii Koretskyi (@KoretskyiUA) March 18, 2026

Egy fotót is közzétett, amelyen egy asztalnál ül több meg nem nevezett szakértővel, akiket egy „műszaki munkacsoport” tagjaiként írt le.

Koreckij szerint a csoport munkája segíteni fogja a Naftohazt és leányvállalatát, az Ukrtransznaftát abban, hogy a vezetéket a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően állítsák helyre, valamint hogy megelőzzék a további terrortámadásokat. Azt nem közölte, hogy a szakértők tervezik-e a sérült vezeték helyszíni megtekintését.

