A Barátság vezetéket vizsgáló EU-s szakértők érkeztek Ukrajnába
Az Európai Unió szakértői megérkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték állapotát, közölte a Naftohaz ukrán állami energiacég. A vezeték januári leállása vitát váltott ki Magyarország, Kijev és az Európai Unió között – írta a Reuters. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön megerősítette, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt mindaddig, amíg a Barátság vezetéket újra nem indítják.
A Reuters kifejtette: az EU a múlt héten javasolta, hogy küldjenek missziót a vezeték ellenőrzésére. Ukrajna később közölte, hogy elfogadta az EU műszaki támogatásra és finanszírozásra vonatkozó ajánlatát a sérült vezeték helyreállítására. Magyarországot és Szlovákiát január vége óta elvágták a kedvező árú orosz olajszállításoktól a Barátság vezetéken keresztül, miután Kijev szerint orosz csapás érte a nyugat-ukrajnai vezetékrendszert, amelynek javítása időigényes.
„A Naftohaz nagyra értékeli az EU pénzügyi és műszaki segítségnyújtásra tett ajánlatát a Barátság szivattyúállomás infrastruktúrájának újjáépítéséhez” – írta a vállalat vezérigazgatója, Szerhij Koreckij az X-en szerdán késő este.
Egy fotót is közzétett, amelyen egy asztalnál ül több meg nem nevezett szakértővel, akiket egy „műszaki munkacsoport” tagjaiként írt le.
Koreckij szerint a csoport munkája segíteni fogja a Naftohazt és leányvállalatát, az Ukrtransznaftát abban, hogy a vezetéket a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően állítsák helyre, valamint hogy megelőzzék a további terrortámadásokat. Azt nem közölte, hogy a szakértők tervezik-e a sérült vezeték helyszíni megtekintését.
A hirado.hu nyomán