Eurostat: tovább nőtt az uniós védelmi státusszal rendelkező ukrajnaiak száma
Az előző hónaphoz képest júliusban tovább emelkedett, közel 4,34 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamely tagországában – derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat szerdán közreadott jelentéséből.
A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak – közölte a hivatal.
A jelentés szerint július végén 4 340 665 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában, 0,7 százalékkal, 28 695-tel több, mint egy hónappal korábban.
Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig – a tagállamoktól beérkezett adatok szerint – Németország (1 203 715), Lengyelország (993 665) és Csehország (380 680) biztosította.
A június végi adatokhoz képest júliusban a kedvezményezettek száma legnagyobb mértékben Németországban (7070; 0,6 százalék), Romániában (2300; 1,2 százalék) és Csehországban (2260; 0,6 százalék) nőtt.
Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva július végén Csehországban (34,9), Lengyelországban (27,2) és Észtországban (25,3) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,6 volt.
A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 41 225 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, július folyamán pedig 330-at.
Forrás: MTI