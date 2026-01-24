Extrém téli vihar fenyeget az Egyesült Államokban

Rendkívüli téli vihar béníthatja meg az Egyesült Államok nagy részét a hétvégén. Számos államban veszélyállapotot hirdettek, miközben a sarkvidéki eredetű hideg levegő havazással, jéggel, és akár mínusz 40 fokos hőérzettel éri el Amerika déli és keleti térségeit. A légitársaságok vasárnapig több mint 8300 járatot töröltek, valamint a közutakon is jelentős fennakadásokra számítanak.

Több mint 180 millió ember van készültségben az Egyesült Államokban egy hatalmas téli vihar miatt, amely a hétvégén hóval, jéggel és rendkívüli hideggel csap le az ország jelentős részére – írja az ABC News.

A hatóságok katasztrófa- és veszélyhelyzetet hirdettek többek között Washingtonban, Arkansasban, Virginiában, Georgiában, Dél- és Észak-Karolinában, Alabamában, Tennessee-ben, Missouriban, Mississippiben, Kentuckyban, New York államban és Kansasben.

Texas kormányzója, Greg Abbott már pénteken szükségállapotot rendelt el, emellett az állam közbiztonsági szervei ideiglenesen feloldották a közúti teherszállításra vonatkozó korlátozásokat, hogy biztosítsák az alapvető ellátmányok zavartalan szállítását.

A szél miatt mínusz 40 fok alatti hőérzet lehet

Maryland állam kormányzója, Wes Moore pénteki sajtótájékoztatóján arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon, kerüljék az utazást, és halasszák el a vasárnapra és hétfőre tervezett programjaikat. Hasonló figyelmeztetéseket adtak ki más érintett államok vezetői is – adta hírül az MTI.

Az Egyesült Államok nagy részén jóval átlag alatti hőmérsékleteket várnak, és még Texas déli részén is 0 fok alatt lehet a legalacsonyabb hőmérséklet. Az ország leghidegebb részein a szél miatti hőérzet mínusz 40 fok alatt lehet.

A vihart egy sarkvidéki eredetű hideg légtömeg kíséri, amely nyugat felől halad kelet irányába, és összesen mintegy 240 millió ember lakóhelyét érintheti Új-Mexikótól egészen az északkeleti partvidékig.

Félméteres hó és járattörlések

A hétvégén a keleti parti nagyvárosokban – köztük New Yorkban, Philadelphiában, Baltimore-ban és Washingtonban – akár 40 centimétert meghaladó havazásra számítanak. Az északkeleti államok jelentős részében és Oklahomában pedig fél méter körüli hó is hullhat.

A rendkívüli időjárás a légi közlekedést is súlyosan érinti. A légitársaságok vasárnapig több mint 8300 járatot töröltek, számuk pedig a következő napokban is tovább emelkedhet.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/EPA/Jim Lo Scalzo