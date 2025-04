Ezreket kellett kimenekíteni a New Jerseyben tomboló erdőtűz miatt

Egy gyorsan terjedő erdőtűz kedden tömeges evakuálásokat kényszerített ki New Jersey államban, emellett lezártak egy szakaszt az állam egyik legforgalmasabb autópályájából.

A New Jersey-i tűzoltószolgálat tájékoztatása szerint több mint 1300 épületet fenyegetett, és körülbelül 3000 lakost kellett evakuálni, ezen kívül közölték, hogy a Garden State Parkway-t – New Jersey egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalát – Barnegat és Lacey települések között lezárták. A barnegati rendőrség szerint két középiskolában is megnyitották a menedékhelyeket az otthonukat elhagyni kényszerülők számára.

A Jersey Central Power and Light Company – a tűzoltószolgálat és a tűz irányítását végző központ – kérésére

körülbelül 25 000 ügyfélnél kapcsolta le az áramot kedd este, köztük több ezer háztartásban Barnegat településen.

A vállalat az X-en közölte, hogy várhatóan szerda előtt nem tudják helyreállítani az áramszolgáltatást.

„Ez az intézkedés a tűzzel küzdő egységek biztonságát szolgálja” – tették hozzá.

A tűz a Greenwood Forest Wildlife Management Area területén több mint 34,2 négyzetkilométert égetett fel.

A lángok Ocean és Lacey településeken pusztítanak Ocean megyében, és kedd estére mindössze 10 százalékban sikerült megfékezni őket – közölte a New Jersey-i tűzoltószolgálat. A tűz okát még vizsgálják, sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Egy helyi lakos szerint Waretown környéke, „olyan volt, mint egy háborús övezet”: a füst mellett, szirénák és helikopterek zúgásától volt hangos a környék.

A mostani már a második jelentősebb erdőtűz a térségben kevesebb mint egy hét leforgása alatt.

