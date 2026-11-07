Fegyveres lövöldözött Krakkó főterén: öten meghaltak

Öt ember meghalt, és legalább tucatnyian megsebesültek a szombat délután Krakkó főterén történt lövöldözésben – közölte a lengyel rendőrség.

A sebesültek között rendőrök is vannak. A katonai öltözéket viselő támadót a rendőrök meglőtték, elfogták, és kórházba szállították.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi délután három óra körül autóval hajtott a főtérre, majd egy hosszú csövű puskával válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelőkre.

A helyi tűzoltóság szóvivője korábban azt mondta a PAP lengyel hírügynökségnek, hogy a lövéseket egy Slawkowska utca felől érkező járműből adták le.

A helyszínre több mentőautót és mentőhelikoptert riasztottak. A hatóságok arra kérték a lakosokat és a turistákat, hogy kerüljék el a főteret.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X közösségi oldalon tragikusnak nevezte a lövöldözést. Közölte, hogy a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja a krakkói helyzetről, a rendőrség pedig vizsgálja a támadás indítékát és valamennyi körülményét.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Jakub Włodek / Reuters

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