Fegyvermentes övezeteket hoznak létre New York államban

Szigorodik a fegyvertartás New York államban, mostantól nem lehet majd fegyvert vinni például szórakozóhelyekre, könyvtárakba vagy iskolákba, sőt New York leghíresebb köztere, a Time Square is fegyvermentes övezetté alakul – számolt be az M1 Híradó. A statisztikák szerint az Egyesült Államokban évente legalább negyvenezer civil amerikai veszíti életét lövöldözésekben.

Új szabályokra figyelmeztető jelzőtáblákat helyeznek ki a New York-i rendőrség munkatársai a Times Squaren. A táblákon a „fegyvermentes övezet” felirat olvasható.

A szeptember elsejétől életbe lépő új jogszabály szigorítja a fegyverviselési engedély megszerzésének feltételeit, és fegyvermentes zónákat hoz létre New York állam területén. Egyelőre csak a Times Squaren nem lehet fegyvert viselni, de a korlátozást további közterekre és számos közintézményre is kiterjesztik.

Ezek után már nem lehet fegyvert vinni a könyvtárakba, kórházakba, bárokba, színházakba és az iskolákba sem, eddig ezt nem tiltotta a törvény.

A döntés válaszlépésként is értelmezhető, mivel a legfelsőbb bíróság júniusban alkotmányos jognak minősítette a fegyverviselés szabadságát. New York állam vezetői szerint a szigorítási kérelmüket lesöpörték az asztalról, mivel a fegyverek rejtett viselésének engedélyezése nem megoldás az országot sújtó tömeges fegyveres erőszak problémájára. Az új határozattal kapcsolatban az állam kormányzója úgy fogalmazott, a törvényhozása nem hagyhatja figyelmen kívül a tényeket.

„A legfelsőbb bíróság határozatai sem írhatják felül a valóságot, ami pedig az, hogy a nemzetünk egy fegyveres erőszak okozta krízishelyzet közepén áll. Muszáj beszéljünk erről, mert a helyzet már eddig is túl sok amerikai életébe került” – nyilatkozta Kathy Hochul, New York állam kormányzója.

Az új szabályok szerint minden fegyverviselési kérelmet benyújtónak szigorított háttérvizsgálaton kell átesnie. El kell végezni egy pszichológiai tesztet, de ellenőrizhetik a családi hátterét és még a közösségi médiában megosztott posztjait is.

Az engedély kiadását a jövőben egy 16 órás elméleti és egy 2 órás lőpályán folytatott gyakorlati oktatás teljesítéséhez kötik. Vasárnaptól pedig 21 évre emelik a korábban 18 éves korhatárt.

Az Egyesült Államokban követik el a legtöbb fegyveres erőszakot a világon. Az országban idén már az ötszázat is meghaladta az utcai lövöldözések száma. Évente legalább negyvenezer civil amerikai veszti életét fegyverek által – mutatott rá az M1 Híradó.

