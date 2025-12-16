Felborult egy ukránokat szállító autóbusz Pozsony közelében

Közlekedési baleset történt december 16-án hajnali 3 óra körül Szlovákiában, az D1-es autópályán Nagyszombat (Trnava) és Pozsony (Bratislava) között. A Técső–Prága útvonalon közlekedő, a Symchera bus társaság által üzemeltetett távolsági autóbusz Blatné település közelében letért az útról és felborult.

A Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a buszon 11 ukrán állampolgár tartózkodott. A jármű vezetőjénél alkoholszondás vizsgálatot végeztek, amely negatív eredményt mutatott.

A baleset következtében összesen nyolc személy sérült meg. A helyszínre érkező tűzoltók két súlyos sérültet emeltek ki az autóbuszból, ellátták a sérülteket, majd a mentőszolgálat kórházba szállította őket. A többi sérült elsősegélyben részesült.

A baleset körülményeit a szlovák rendőrség vizsgálja.

A mukachevo.net nyomán.

