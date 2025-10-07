Felfoghatatlan tömegmészárlás rázta meg a világot október 7-én

Két évvel ezelőtt történetének legsúlyosabb terrortámadását szenvedte el Izrael. A Hamász és más palesztin terrorszervezetek fegyveresei 2023. október 7-én támadást indítottak a zsidó állam ellen, és mintegy 1200 izraelit – köztük nőket, gyermekek és csecsemőket – mészároltak le. A terroristák 251 embert túszul ejtettek, akiket a Gázai övezetbe hurcoltak. Közülük sokan a mai napig nem térhettek vissza az otthonaikba. A Hamász fegyveresei nem csupán ölni indultak, hanem parancsba adott brutalitással kínoztak és mészároltak le több mint ezer ártatlan civilt, miközben a halál és félelem kultuszát éltették.

A Hamász egy előre kitervelt, összehangolt tömeggyilkosságot hajtott végre 2023. október 7-én, amely kifejezetten az izraeli civilek ellen irányult. A terrorszervezet tudatosan építette fel a pszichológiai terrort és a barbárságot. A palesztin tömeggyilkosoknak parancsba adták, hogy nemcsak megölni, hanem kínozni is kell az izraeli civileket.

Néhány Hamász-tagnál olyan utasításokat találtak, amelyek részletezték, hogyan tudják megalázni és kivégezni az embereket.

A terroristák gyakran örökítették meg a kegyetlen képsorokat, a tömegmészárlásokat pedig élőben közvetítették a közösségi médiában. A stratégiájuk célja, hogy félelmet keltsenek az izraeli társadalomban, hosszú távú pszichés és közösségi traumát okozva.

Az áldozatokat különös brutalitással vadászták le, gyakran a saját otthonaikban gyilkolták meg a családokat. A szélsőséges palesztin fegyveresek a néhány hónapos csecsemőket, a nőket, a gyermekeket és az idős embereket sem kímélték.

Borzalmas kínok között végezték ki az áldozatokat

2023. október 7-én a terrorszervezet olyan gyilkosságokat is végrehajtott, amelyek súlyosan sértették az emberi méltóságot. A közvetlen kivégzés mellett különösen nagy hangsúlyt fektettek a kínzásra. Előfordult, hogy az izraeli civileket élve elégették, vagy felrobbantották őket gránáttal.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egyik tagja, valamint több szemtanú is úgy nyilatkozott, hogy

a Hamász terroristái csecsemőket és kiskorúakat fejeztek le, míg a felnőtt civileket megcsonkították vagy feldarabolták.

Yossi Landau, a ZAKA elsősegélynyújtó szervezet regionális vezetője szerint a Kfar Aza és a Beeri kibucban lévő holttestek 80 százalékán a kínzás jelei látszódtak. Az áldozatok azonosításában régészek segítségét is kérték.

Puszta kézzel ölték meg a Bibasz testvéreket

A Hamász 2023. október 7-i támadásának egyik legmegrázóbb szimbólumává vált a Bibasz család tragédiája. A kamerák kereszttüzében, élő közvetítésben hurcolták el otthonukból Siri Bibaszt és két kisfiát, a mindössze 9 hónapos Kfirt és 4 éves bátyját, Arielt.

A család sorsa hónapokon át bizonytalan volt, majd egy hónappal az elrablásuk után azt állította a Hamász, hogy az édesanya és gyermekei egy izraeli légicsapás áldozatai lettek. Az állítás azonban hamar hamisnak bizonyult.

A terrorszervezet csak 2025 februárjában adta át a holttesteket. A 32 éves Siri Bibasz maradványait csak egy nappal később szolgáltatták vissza, miután először egy ismeretlen palesztin nő holttestét küldték el Gázából.

Az elrablásakor 9 hónapos Kfir és a 4 éves Ariel keserves kínok között halt meg. A törvényszéki vizsgálatok kimutatták, hogy a néhány kilós, védtelen gyermekeket utolsó leheletükig ütötték a szélsőséges palesztinok.

Sajtóhírek szerint a kivégzést a Hamásszal kapcsolatban álló Mudzsahed Brigádok nevű fegyveres csoport követhette el.

A Bibasz család tragédiája nem csupán egy család személyes gyásza, hanem az október 7-i terrortámadás és a Hamász kegyetlenségeinek szimbolikus lenyomata. Izraelben a Bibasz család emléke különleges jelképpé vált.

A narancssárga szín, amely a család vörös hajára utal, az egység, a gyász és a kitartás szimbólumává vált.

A szín viselése és megjelenítése a túszokért és eltűntekért való kiállás kifejezése lett.

A Hamász barbár módszerei: tömeges nemi erőszak és kínzás

A Supernova zenei fesztiválon több száz fiatal – köztük izraeli és külföldi állampolgár – halt meg, akiket menekülés közben lőttek agyon a terroristák.

A 2023. október 7-i támadások alatt a palesztin fegyveresek következetesen alkalmaztak extrém brutalitást a civilekkel szemben, beleértve a nők, a gyerekek és idősek elleni szexuális erőszakot is.

Szemtanúk beszámolói szerint a terroristák nőket, kislányokat és idős embereket bántalmaztak szexuálisan, majd megkínozták és lemészárolták őket.

Az áldozatok testét megcsonkították, néhány nőnek a mellét is levágták.

A BBC újságírói több olyan túlélővel és helyszíni segítővel beszéltek, akik részt vettek a holttestek összegyűjtésében és azonosításában. Az október 7-i támadás után készült fényképek alapján az áldozatok csoportos szexuális erőszakot és kegyetlen testi bántalmazást szenvedtek el. Többek között zúzódásokkal, törött medencecsonttal találtak rá az áldozatokra, míg nemi szervükön és a lábukon vágások nyomait is észlelték.

A legtöbb áldozatot meggyilkolták, ám voltak, akik a támadás ideje alatt halottnak tettették magukat. A kivégzések látványa olyan szinten traumatizálta őket, hogy képtelenek az elszenvedett tragédiáról beszélni. Az izraeli rendőrség szerint a túlélők és a szemtanúk többsége súlyos pszichés traumát szenvedett el. A pszichiátriára tizennyolc fiatalt vittek be, közülük néhányan öngyilkosságot követtek el.

Nemrég egy átfogó vizsgálat indult az október 7-i terrortámadásról, amely tizenöt túlélő beszámolóit is tartalmazta. A jelentésben megállapították, hogy a háború kitörésének napján legalább hat különböző helyszínen követtek el nemi erőszakot a Hamász terroristái.

A beszámolóban horrorisztikus részletességgel írnak azokról az áldozatokról, akiket kivégzésük után találtak meg.

Sokakra részben vagy teljesen meztelenül, esetleg fákhoz vagy oszlopokhoz kötözve bukkantak rá. Testükön a csoportos nemi erőszak és a nemi szerv csonkítására vonatkozó bizonyítékok is voltak.

A szexuális erőszak a fogságban is folytatódott, sok hazatért arról számolt be, hogy kényszerítették, vetkőzzön meztelenre, fizikailag és verbálisan zaklatták, szexuális zaklatásról beszéltek, és kényszerházassággal is fenyegették őket.

A Hamász fogságában: éhezés, kínzás és erőszak

A szabadon engedett izraeli túszok vallomásai szerint rendszeres verés, valamint víz- és ételmegvonás várt rájuk. Sokukat szűk, levegőtlen alagutakban tartották fogva, ahol hónapokig nem volt lehetőségük ruhát cserélni vagy tisztálkodni.

A túlélők sokszor férgekkel teli ételt vagy szennyezett vizet kaptak, a földön aludtak, miközben állandó hőségnek vagy dermesztő hidegnek voltak kitéve. Kezeletlen sebeik, a tetvek és a rüh pedig a krónikus betegségeket is súlyosbították.

A jelentések szerint a foglyokat nemcsak testi, de lelki kínzásoknak is alávetették: megalázás és szexuális zaklatás kísérte a mindennapjaikat.

Nők és gyerekek arról számoltak be, hogy levetkőztették és zaklatták őket. Másokat arra kényszerítettek, hogy megalázó videókban szerepeljenek, amelyeket nyilvánossá tesznek.

A mai napig mintegy 48 izraeli túsz lehet Gázában, közülük húszan feltehetően még életben vannak. A tömeggyilkos terroristák sorozatos közölnek megrázó felvételeket a túszokról, amelynek szintén a pszichológiai hadviselés a célja. A terrorszervezet az élő foglyok mellett az elhunyt izraeliek maradványait sem adják át, hogy a méltó búcsúztatástól is megfoszthassák a családtagokat.

A Hamász halálkultúrája

A kegyetlen gyilkosságok és túszejtések mind az iszlamista halálkultuszhoz tartoznak. Cochav Elkayam-Levy, a Héber Egyetem emberi jogi szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az október 7-i terrortámadásnál használt módszerek hasonlóságot mutatnak az Iszlám Állam által alkalmazott kegyetlen kivégzésekkel.

A civilek elleni tömeges a barbár módszerek az iszlamista indíttatású európai terrortámadásoknál is megjelennek. A francia Bataclan-támadásnál szintén több áldozatot megcsonkítottak, egyeseket lefejeztek, a nők közül pedig többeket megerőszakoltak.

Október 7. – A kegyetlenség dátuma, amelyre emlékeznie kell a világnak

Az október 7-i mészárlásról készült dokumentumfilm hátborzongató bepillantást enged a palesztin terrorszervezet által elkövetett brutalitásba. A vágatlan, cenzúrázatlan felvételek egy része a Hamász iszlamista terroristáinak testkameráiból, valamint biztonsági kamerákból és mobiltelefonokból származnak.

Ez a nyers, szűretlen valóság sok néző számára annyira megrázó volt, hogy képtelenek voltak végignézni a vetítést. A felvételeken látszik a hidegvérű kegyetlenség: civilek lemészárlása, családok szétzúzása, ártatlan gyermekek és idősek elleni támadások.

A film nem pusztán dokumentálja a történteket, hanem arra figyelmeztet, miért nem felejtheti el a világ a 2023. október 7-én történt népirtást.

Két évvel ezelőtt nem egy egyszeri terrortámadás történt, hanem egy előre kitervelt, embertelen tömeggyilkosság, amelynek célja a pszichológiai és fizikai terror egyaránt. A testkamerák képei bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a Hamász tettei nem a „háború mellékhatásai”, hanem tudatosan végrehajtott kegyetlenségek voltak. A film így egyszerre válik emlékké és figyelmeztetéssé: a civilizált világ nem engedheti meg, hogy ez a fajta embertelenség feledésbe merüljön.

Forrás: hirado.hu

Kiemelt kép: A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet által elhurcolt izraeli túszok elengedését követelik tüntetők a Kirja katonai bázisnál, Tel-Avivban 2023. december 7-én. A Hamász fegyveresei október 7-én támadást indítottak Izrael ellen, az izraeli haderő pedig válaszul légi és szárazföldi hadműveleteket hajtott végre a Gázai övezetben (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)