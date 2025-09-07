Feltehetően egy drón zuhant le Kelet-Lengyelországban

Ismeretlen tárgy, feltehetően egy pilóta nélküli repülő szerkezet zuhant le a kelet-lengyelországi Majdan-Sielec falu közelében – jelentette szombaton az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió.

Lengyelországban magasfokú készültség van érvényben a légtérbe érkező repülő tárgyak miatt, amióta 2022-ben egy dél-lengyelországi falura zuhant egy ukrán rakéta, két ember halálát okozva.

Az RMF FM jelentése szerint a tárgy az épületektől mintegy 500 méterre zuhant le, és a biztonsági szolgálat emberei a helyszínen voltak.

A rádió szerint az értesülést a rendőrség is megerősítette.

Augusztusban egy drón csapódott be egy kelet-lengyelországi kukoricaföldön. Az ügyészségi nyomozás feltárta, hogy a drón Fehéroroszország irányából lépett be a lengyel légtérbe.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció