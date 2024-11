Folytatódtak a harcok Gázában, Ciszjordániában és Libanonban is

Az izraeli hadsereg (IDF) csütörtökön tovább harcol délen, a Gázai övezetben és Ciszjordániában a Hamász palesztin terrorszervezet, északon, a Libanoni határnál és Libanonban pedig az Irán támogatta libanoni síita Hezbollah milíciái ellen – jelentette az IDF szóvivője csütörtökön.

Az IDF közölte, hogy az elmúlt napon a légierő a Hezbollah mintegy hatvan fegyveresét ölte meg Baalbek térségében a Litáni folyótól északra, Libanonban, ahol a vadászgépek mintegy húsz célpontra mértek csapást.

A libanoni hatóságok bejelentették, hogy 30 holttestet találtak egy olyan épület romjai alatt, amelyet szerda este figyelmeztetés nélkül támadtak meg Szidon térségében. A támadás célja ismeretlen, az IDF nem adott ki közleményt róla.

Egy libanoni rakéta megölte Mászárik kibuc közelében a földeken a kibuc 18 éves tagját, aki nyáron fejezte be a középiskolát, és bevonulására készült az IDF-be.

Ő volt a háború kezdete óta a 44. civil, akit Libanonból indított lövedék meggyilkolt.

Egy 20 éves sorkatona is életét vesztette, és három másik katona közepesen súlyosan megsebesült a libanoni határnál, a felső-galileai Avivim faluban egy libanoni rakéta becsapódása nyomán.

Eközben az izraeli erők tovább harcolnak Gázában is. A közlemény szerint az övezet északi részén, Dzsabálija térségében mintegy ötven terroristát öltek meg az elmúlt napon, kiterjesztették működésüket Beit Lahíjára, és Rafah térségében is végeztek több palesztin fegyveressel. A becslések szerint mintegy háromezer civil palesztin lakik Beit Lahíjában, s az IDF azt kéri, hogy távozzanak, és azt ígéri, hogy ezt biztonságosan meg is tehetik.

Ciszjordánia északi részén, Túl-Karmban egy palesztin meghalt, öten pedig megsebesültek egy légicsapásában csütörtök reggel. Az IDF jelentése szerint egy fegyveres terrorista osztagot támadtak a levegőből.

Az izraeli rendőrség jelentése szerint a biztonsági erők Kelet-Jeruzsálemben, Anatában rálőttek egy feléjük száguldó sofőrre, akit megállásra szólítottak fel, de nem engedelmeskedett.

Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy huszonöt F-15-ös katonai repülőgépet vásárol az amerikai Boeing cégtől, mintegy 19,4 milliárd sékelért (csaknem 2 ezermilliárd forint), és aláírták további huszonöt gép beszerzésének lehetőségét is.

A pénzt Izrael az Egyesült Államoktól kapott biztonsági segélyből fogja kifizetni. A tavaly október 7-én kitört háború során a védelmi minisztérium mintegy 150 milliárd sékel (több mint 15 ezermilliárd forint) értékben vásárolt katonai felszerelést.

A repülőgépeket 2031-től évente négy-hat darabos tételekben szállítják majd Izraelbe, és felszerelik korszerű fegyverrendszerekkel, a legmodernebb izraeli technológiákkal is.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Forrás: MTI/EPA/Mohamed Szaber