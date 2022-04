Franciaország növeli az Ukrajnának nyújtott katonai és humanitárius segítséget – közölte Emmanuel Macron francia elnök szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel folytatott telefonbeszélgetése során.

Macron ismételten hangoztatta „nagy aggodalmát” az ukrajnai városok elleni orosz tüzérségi támadás és a délkelet-ukrajnai Mariupol kikötővárosban kialakult „elviselhetetlen helyzet” miatt – áll a francia elnöki palota közleményében.

Az ukrán elnök köszönetet mondott „a nagy mennyiségű katonai felszerelés küldéséért, amely hozzájárul az ukrán ellenálláshoz”.

Macron közölte, hogy megnövelik ezt a támogatást, ugyanúgy, mint a Franciaország által nyújtott humanitárius segítséget.

Macron hangsúlyozta, hogy „a második elnöki mandátuma során aktívan kíván munkálkodni Ukrajna szuverenitásának és területi épségének a helyreállításán, továbbra is szorosan együttműködve az európai partnerekkel és szövetségesekkel”. Arról is szólt, hogy Franciaország továbbra is kész hozzájárulni egy olyan szerződés megkötéséhez, amely biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának.

Forrás: hirado.hu