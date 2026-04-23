Frontálisan ütközött két vonat Dániában
Csütörtök reggel összeütközött két vonat Dániában, több ember megsérült – közölte a Reuters hírügynökséggel a helyi mentőszolgálat.
Az eset Hillerod és Kagerup városokat összekötő vasútvonalon, Koppenhágától északra történt.
„Két helyi vonat ütközött frontálisan” – mondta a Koppenhágáért és környékéért felelős tűzoltóság szóvivője.
„Vannak sérültek az utasok között. Mindenki kijutott a vonatokból, senki sem rekedt bent. Nagyobb erőforrásokat tartanak a helyszínre”
– tette hozzá a szóvivő a Reuters-nek nyilatkozva.
Az MTI később – a Ritzau dán hírügynökség.közlésére hivatkozva – azt írta:
a balesetben tizenheten megsérültek, négyen életveszélyes állapotban vannak.