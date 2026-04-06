Folyóba fulladt két fiatal Szlovákiában

A szlovák Nagymihályi járásban található Abara (Oborín) község közelében húsvétvasárnap tragédia történt. A Laborc folyóba két fiú – egy 13 és egy 15 éves – fulladt bele.

A TV JOJ első információi szerint öt fiú sétált a folyó mentén. A fiatalok életükben először jártak ott, és egyáltalán nem ismerték a környezetet.

Elmondásuk szerint fürödni akartak. Az egyikük azonban megcsúszott és a vízbe esett. Két másik fiú azonnal megpróbálta megmenteni, és utána ugrott. A fuldokló végül kimászott a partra és megmenekült, a két megmentője azonban már nem tudott kijutni a partra.

A többi fiú azonnal a legközelebbi faluba rohant segítséget hívni. A szülők sokkot kaptak – otthon azt mondták, hogy focizni mennek, ehelyett egy ismeretlen helyen tartózkodtak.

A tűzoltók keresőakciója tragikus véget ért. Röviddel 16:30 előtt a Laborc folyóban két életjelet nem mutató személyt találtak. A helyszínre érkező orvos kizárta az idegenkezűséget. Az eset kapcsán halálokozás gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

