Komoly támadás érte a Google-t

Egy nemzetközi hackercsoport hozzáfért mintegy 2,5 milliárd Gmail-felhasználó adataihoz, köztük magánszemélyek és cégek nevéhez, azonban jelszavak nem kerültek illetéktelen kezekbe. A szakértők szerint az érintettek célponttá válhattak, ezért elengedhetetlen a kétfaktoros hitelesítés beállítása és a fokozott óvatosság, mivel csalók Google-alkalmazottnak álcázva próbálhatják megszerezni a fiókok feletti ellenőrzést.

A Forbes elsőként számolt be a hackertámadásról, amit később maga a Google is megerősített. Bár sokáig nem volt világos, pontosan kiket és milyen módon érintett az incidens,

a cég közlése szerint érzékeny felhasználói adatok nem kerültek illetéktelenekhez.

A 24.hu információi szerint a ShinyHunters nevű csoport jutott hozzá a mintegy 2,5 milliárd felhasználó adataihoz. A kiszivárgott adatok miatt az érintettek könnyebben válhatnak kiberbűnözők célpontjává:

a csalók telefonon vagy e-mailben Google-alkalmazottnak álcázva próbálják átvenni a hozzáférést.

Többen a Redditen is beszámoltak arról, hogy megkeresték őket ilyen próbálkozások. A szakértők ezért minden érintettnek a kétfaktoros hitelesítés használatát javasolják, a fokozott óvatosság mellett. A Google alkalmazottai soha nem keresik fel a felhasználókat telefonon vagy e-mailben, és nem kérik el a jelszavukat, illetve nem végeznek módosításokat a fiókokban.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: illusztráció)