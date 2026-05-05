Gyalogosok csoportjába hajtott egy autó Lipcsében

Gyalogosok csoportjába hajtott egy autós Lipcse belvárosában hétfőn késő délután, két embert halálra gázolt, 25-en megsérültek, közülük hárman súlyosan. Burkhard Jung, a város főpolgármestere ámokfutásnak minősítette a történteket.

A szociáldemokrata politikus szerint három ember súlyos sérüléseket szenvedett. Részvétét nyilvánította, s egyben megköszönte a mentőszolgálatok munkáját. „Alig lehet elviselni egy ilyen tettet egy hétfő délután” – mondta.

A rendőrség elfogta a tettest, az ügyészség kétrendbeli gyilkosság, s legalább háromrendbeli gyilkosság kísérlete miatt indított nyomozást a 33 éves, német állampolgárságú gyanúsítottal szemben.

Armin Schuster, Szászország tartományi belügyminisztere az elkövetőről szintén azt mondta: ámokfutóról van szó. A rendőrség is közölte az X-en, hogy a sofőr nem jelent többé veszélyt. A helyi rádió szerint halálos áldozatok mellett

25 sérültje is van a gázolásnak.

Szászország kereszténydemokrata miniszterelnöke, Michael Kretschmer közölte, hogy ő is ámokfutásként kezeli a történteket. Részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és gyors felépülést kívánt a sérülteknek. „Egy ilyen tett szóhoz sem juttat minket – de elszánttá tesz. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az ügyet gyorsan és teljeskörűen felderítsük. A jogállam következetesen fel fog lépni. Szászország összetart” – szögezte le.

Az incidens a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt. Több mint egy tucat mentőt riasztottak a helyszínre, de a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: megrongált autó mellett mentősök 2026. május 4-én, miután a jármű vezetője emberek közé hajtott Lipcsében. A polgármester szerint két ember életét vesztette, a gázolót őrizetbe vették. (Fotó: MTI/AP/DPA/Sebastian Willnow)