Gyerekeket bántalmazott egy orosz óvónő Krasznodarban

Az orosz internetes felületeken kezdett terjedni néhány videó, amiken az látható, ahogy Krasznodar 167-es számú óvodájának egyik óvónője különös kegyetlenséggel bánik a kisgyerekekkel: a hajuknál, karjuknál, lábuknál fogva rángatja őket, sőt, még földre is löki őket.

A felvételeket az óvoda biztonsági kamerái rögzítették, és több helyi Telegram-csatorna is megosztotta. A videókon több gyermek sikoltozása és sírása hallható. A sajtó szerint az óvónő börtönőr módjára viselkedett a gyerekekkel.

A 45 éves óvónő betegszabadságot kért, miután a szülők értesültek a történtekről.

Az óvodában belső vizsgálat indult az ügyben, azonban az óvónő nem adott magyarázatot viselkedésére. A felvételek nemcsak a gyerekek szüleihez, hanem a hatóságokhoz is eljutottak, és a rendőrség, valamint az ügyészség is nyomozást indított. Az óvoda vezetője és a szülők is vallomást tettek.

Forrás: hirado.hu