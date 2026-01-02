Háborús övezetté vált Hollandia szilveszter éjszaka

Káoszba torkollt Hollandiában a szilveszter, országszerte számos városban a rendőrségnek kellett intézkednie az erőszakos bűncselekmények és a tűzijátékokkal kapcsolatos incidensek miatt.

Autók lángoltak, Molotov-koktélokat dobáltak a rendőrökre, a segélyhívószámok túlterheltek voltak: Hollandia több városában is számos szilveszteri incidenshez kellett kivonulniuk a mentőszolgálatoknak. Egy ember meghalt. Amszterdamban kigyullad egy templom – számolt be az áldatlan állapotokról a Die Welt.

Erőszakba torkollt Hollandiában az utolsó olyan szilveszteri ünnepség, ahol még engedélyezték a tűzijátékokat.

Több városban a rendőrségnek kellett intézkednie az erőszakos bűncselekmények és a tűzijátékokkal kapcsolatos incidensek miatt.

Amszterdamban a belvárosban található Vondelkerk templom tornya kigyulladt. A torony teteje összeomlott, és nagyszámú mentőegységet riasztottak a helyszínre.

A hollandiai segélyhívó szám országszerte túlterhelt volt,

ezért a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy csak életveszélyes helyzetben kérjenek segítséget.

Breda város rendőrsége arról számolt be, hogy

Molotov-koktélokkal és térkövekkel dobálták meg a rendőröket.

Autókat is felgyújtottak, egy rendőrautót kiégettek, és verekedések törtek ki.

A belga határ közelében fekvő Roosendaal városában a rendőrség arról számolt be, hogy tűzijátékokkal dobálták meg a rendőröket, amiért hét embert letartóztattak.

Hágában pedig ismét petárdákkal támadtak rendőrökre.

Egy parlamenti döntés értelmében a 2026/2027-es évfordulón lép hatályba a tűzijátékok tilalma.

A rendőrségi jelentések az illegális, és egyes esetekben rendkívül veszélyes tűzijátékok behozatalának növekedéséről is beszámolnak.

Ezek bombákhoz és gránátokhoz hasonló hatalmas robbanóerővel rendelkeznek.

Évek óta tilos az országban a nehéz petárdák értékesítése és használata, ám a magánszemélyek legálisan vásárolhatnak ilyen pirotechnikai eszközöket Belgiumban és Németországban, majd átcsempészik a határon.

Forrás: hirado.hu

Fotó: Richard Moravec ·