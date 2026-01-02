Háborús övezetté vált Hollandia szilveszter éjszaka
Káoszba torkollt Hollandiában a szilveszter, országszerte számos városban a rendőrségnek kellett intézkednie az erőszakos bűncselekmények és a tűzijátékokkal kapcsolatos incidensek miatt.
Autók lángoltak, Molotov-koktélokat dobáltak a rendőrökre, a segélyhívószámok túlterheltek voltak: Hollandia több városában is számos szilveszteri incidenshez kellett kivonulniuk a mentőszolgálatoknak. Egy ember meghalt. Amszterdamban kigyullad egy templom – számolt be az áldatlan állapotokról a Die Welt.
Erőszakba torkollt Hollandiában az utolsó olyan szilveszteri ünnepség, ahol még engedélyezték a tűzijátékokat.
Több városban a rendőrségnek kellett intézkednie az erőszakos bűncselekmények és a tűzijátékokkal kapcsolatos incidensek miatt.
Amszterdamban a belvárosban található Vondelkerk templom tornya kigyulladt. A torony teteje összeomlott, és nagyszámú mentőegységet riasztottak a helyszínre.
A hollandiai segélyhívó szám országszerte túlterhelt volt,
ezért a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy csak életveszélyes helyzetben kérjenek segítséget.
Breda város rendőrsége arról számolt be, hogy
Molotov-koktélokkal és térkövekkel dobálták meg a rendőröket.
Autókat is felgyújtottak, egy rendőrautót kiégettek, és verekedések törtek ki.
A belga határ közelében fekvő Roosendaal városában a rendőrség arról számolt be, hogy tűzijátékokkal dobálták meg a rendőröket, amiért hét embert letartóztattak.
Hágában pedig ismét petárdákkal támadtak rendőrökre.
Egy parlamenti döntés értelmében a 2026/2027-es évfordulón lép hatályba a tűzijátékok tilalma.
A rendőrségi jelentések az illegális, és egyes esetekben rendkívül veszélyes tűzijátékok behozatalának növekedéséről is beszámolnak.
Ezek bombákhoz és gránátokhoz hasonló hatalmas robbanóerővel rendelkeznek.
Évek óta tilos az országban a nehéz petárdák értékesítése és használata, ám a magánszemélyek legálisan vásárolhatnak ilyen pirotechnikai eszközöket Belgiumban és Németországban, majd átcsempészik a határon.
Forrás: hirado.hu
Fotó: Richard Moravec ·