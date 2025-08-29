Életét vesztette egy ukrán kamionsofőr Romániában

Halálos kimenetelű közúti baleset történt Romániában a helyiek által „halálútnak” nevezett szakaszon augusztus 27-én éjjel. Egy 35 éves ukrán állampolgár életét vesztette, miután kamionja frontálisan ütközött egy másik teherautóval.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a balesetet egy 27 éves román sofőr okozta, akinek járművén menet közben felrobbant egy gumiabroncs. A kamion irányíthatatlanná vált, áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött az ukrán sofőr által vezetett teherautóval.

Az ütközés következtében mindkét vezető a roncsok közé szorult. Az ukrán sofőrt a mentők már nem tudták megmenteni, a román sofőrt súlyos, eszméletlen állapotban szállították kórházba.

Mindkét teherautó ammónium-nitrátot szállított, amely rendkívül robbanásveszélyes anyag. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hogy elhárítsák a további veszélyt. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni egy súlyosabb katasztrófát.

A román rendőrség büntetőeljárást indított, a baleset körülményeit vizsgálják.

