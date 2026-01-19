Halálos vonatbaleset Spanyolországban

Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette. A sérültek száma száz fölött van, legalább 25 ember sérülése súlyos – közölték a spanyol hatóságok vasárnap éjjel.

A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki.

Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata.

Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte: a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett.

Az Iryo társaság közleménye szerint járatukon több mint 300 ember utazott. Sajtóinformációk szerint a Renfe társaság által üzemeltetett vonat 200 utast szállított.

Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült: a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.

Hivatalos források szerint az egyik mozdonyvezető is az áldozatok között van. Andalúzia regionális elnöke, Juanma Moreno nem zárta ki annak lehetőségét, hogy további holttesteket találnak a „fémroncsok halmai” között – írta a Die Welt.

A hétfő reggeli adatok szerint 39 halottról, 170 sérültről tudnak

A spanyol mentőszolgálat szerint a baleset halálos áldozatainak száma 39-re emelkedett – számolt be a Sky News.

A sérültek számát mindeközben már 170 főre teszik, akik közül 75-en kórházban vannak.

A súlyok sérültek közt van négy kiskorú is – tették hozzá.

A Die Welt szerint Óscar Puente egy sajtótájékoztatót is tartott a szerencsétlenségről, és azt mondta: a baleset okai még ismeretlenek.

Fotó: UGC /@eleanorinthesky (via X)

A hirado.hu nyomán