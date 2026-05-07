Ukrán állampolgárok is vannak a hantavírussal fertőzött óceánjárón

A kijevi külügyminisztériumból származó információk szerint öt ukrán állampolgár is tartózkodik a hírekben hantavírus-járvány miatt szereplő MV Hondius óceánjárón. Egyiküknél sem észlelték a betegség jeleit.

A hajó jelenleg a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre tart, és várhatóan május 9-én köt ki. Érkezése után az utasokat és a személyzet minden tagját orvosi vizsgálatnak vetik alá. A hajón lévő ukránok is az óceánjáró személyzetéhez tartoznak. A külügyminisztérium jelentése szerint egészségi állapotuk kielégítő, nem észlelték náluk a betegség jeleit.

Ukrajna hollandiai nagykövetsége folyamatos kapcsolatot tart az üzemeltető cég képviselőjével.

A hajóról eddig öt embert evakuáltak a tünetek jelentkezése miatt, kettőjüknél megerősítést nyert a diagnózis. Ők Dél-Afrikában illetve Svájcban kapnak orvosi kezelést. További három evakuáltat német és holland egészségügyi intézményekbe szállítottak.

Mit lehet tudni a hantavírusról?

A hantavírus egy veszélyes fertőzés, amelyet rágcsálók hordoznak. A betegség súlyos károsodást okozhat a tüdőben, a vesékben és a szívben, egyes formáinál magas halálozási arány tapasztalható.

A WHO szerint az emberek leggyakrabban a fertőzött rágcsálók ürülékével való érintkezés után fertőződhetnek meg. A vírus zárt vagy rosszul szellőző helyeken porral is bejuthat a szervezetbe.

A hantavírus főbb tünetei:

magas láz,

fejfájás,

izomfájdalom,

hányinger és hányás,

hasi fájdalom,

köhögés és légszomj.

Súlyos esetekben a betegség gyorsan légzési problémákhoz vagy veseelégtelenséghez vezethet. Jelenleg nincs specifikus kezelés vagy hivatalosan jóváhagyott vakcina a hantavírus leküzdésére.

Kárpátalja.ma

Forrás: RBK-Ukrajina

Nyitókép: Wikipédia