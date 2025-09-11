Három kárpátaljai férfi halt meg egy csehországi balesetben

Közúti baleset történt Csehországban, amelyet a helyi média az idei év egyik legtragikusabb balesetének nevez.

A baleset Trutnov város közelében történt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy Škoda Octavia 42 éves sofőrje ismeretlen okból egy kanyarban áttért a szembejövő sávba, és nekiütközött egy Ford Galaxynak, amelyben négy kárpátaljai lakos utazott. Közülük hárman Ökörmezőről származtak.

Több városból riasztottak tűzoltókat, öt mentőautó és két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. Az autópályát közel hét órára lezárták.

A Ford 31 éves sofőrje és két utasa – egy 33 és egy 51 éves –, valamint a Skoda sofőrje a helyszínen életét vesztette. A negyedik utast, egy 33 éves férfit helikopterrel szállították a Hradec Králové-i Egyetemi Kórházba rendkívül súlyos állapotban.

A rendőrség jelentése szerint senki nem használt biztonsági övet.

A baleset pontos körülményeit vizsgálja a rendőrség.

A mukachevo.net internetes hírportál.

Kárpátalja.ma