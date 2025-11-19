Hatalmas ritkaföldfém-lelőhelyre bukkantak Alaszkában

Alaszka jeges partjai fölött, Nome város közelében olyan felfedezés született, amely messze túlmutat az átlagos ásványkincs-felfedezési híreken. A Graphite Creek nevű lelőhelyet eddig is az Egyesült Államok legnagyobb természetes grafittelepeként tartották számon – most azonban kiderült, hogy a grafit mellett stratégiai méretű és jelentőségű ritkaföldfémek is találhatók a környék kőzeteiben – számolt be róla az amerikai Fox News. A kitermelés megkezdése után egyetlen bánya válhat az amerikai energiapolitika és a védelmi ipar egyik kulcsfontosságú pillérévé.

A projektet az alaszkai kormányzó, Mike Dunleavy és Donald Trump amerikai elnök is zászlajukra tűzték. Washingtonban azért figyelnek a projektre árgus szemekkel, mert az Egyesült Államok ritkaföldfémekből és természetes grafitból szinte teljes mértékben importra szorul, ennek döntő része pedig eddig Kínából érkezett.

Peking az utóbbi években többször is exportkorlátozásokkal játszott rá erre a függőségre, emlékeztetve a világot: a 21. század kulcsát ő tartja kézben. Kína egymaga felel a világ ritkaföldfém kitermelésének közel 90 százalékáért.

A felfedezés szerint a Graphite One vállalat által felkutatott lelőhely kőzeteiben olyan ritkaföldfémek vannak jelen, mint a neodímium, prazeodímium, diszprózium, terbium és szamárium. Ezeknek az elemeknek a felhasználásával készülnek az elektromos autók motorjai, a szélturbinák, a precíziós fegyverek és a radarrendszereket működtető nagy teljesítményű mágnesek. Mindegy, hogy egy Tesla villanymotorjáról vagy egy amerikai rakéta irányítórendszeréről beszélünk, ezek a fémek nélkülözhetetlenek a sikeres gyártáshoz.

A Graphite One cég vezetője, Anthony Huston generációt meghatározó jelentőségűnek nevezi Graphite Creek lelőhelyet. Nemcsak azért jelentős a Graphite Creek, mert az Egyesült Államok legnagyobb ismert grafittelepe, hanem azért is, mert a bánya jelenlegi, 20 évre tervezett élettartama a teljes ásványkincsben gazdag zónának csupán töredékét fedi le.

Ha a ritkaföldfémek kitermelése gazdaságosnak bizonyul, az alaszkai mező évtizedeken át szolgálhatja a teljes amerikai ellátási láncot.

Az alaszkai érceket a nome-i kikötőn keresztül fogják szállítani az Egyesült Államok többi tagállamába, ahol Warren városában korszerű grafit- és akkumulátor-anódüzem épül. Ugyanott újrahasznosító kapacitás létrehozását is tervezik, amely a használt akkumulátorokból nyerné vissza a grafitot és más stratégiai fémeket. A terv egy teljesen új belföldi nyersanyag-stratégiát vetít előre a területen.

Természetesen még rengeteg a kérdőjel. A ritkaföldfémek jelenléte önmagában nem jelenti azt, hogy holnap elárasztják velük a piacot: most kezdődik az a technológiai és gazdaságossági vizsgálatsorozat, amely megmutatja, milyen arányban és milyen áron nyerhetők ki ezek az elemek.

Annyi viszont már most látszik, hogy Alaszka jeges földje olyan kincseket rejt, amelyek megszabadíthatják a világot az egyoldalú függéstől, és átrendezik a gazdasági erőviszonyokat.

Forrás: hirado.hu