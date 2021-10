Hatodszor szerveztek Kárpátalja napot Brüsszelben

Hatodik alkalommal szervezett Kárpátalja napot Bocskor Andrea, a Fidesz EP képviselője a brüsszeli Liszt Intézet közreműködésével október 13-án Brüsszelben. Az esemény témája: A 30 éve Ukrajna fennhatósága alatt élő kárpátaljai magyar közösséget ért jogi, biztonsági és mindennapi problémáinak megvitatása Ukrajna eurointegrációs törekvéseinek tükrében.

A rendezvény megnyitója után panelbeszélgetést tartottak „Ukrajna és a kárpátaljai magyar közösség európai integrációs útja” címmel. A beszélgetésen Bocskor Andrea képviselő, Várhelyi Olivér, szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős európai uniós biztos, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője fontos kérdéseket vitatott meg. Szóba került az, hogy mennyire törődik az EU a magyar közösséget ért jogsértésekkel, milyen változásokat hozott a kárpátaljai magyar kisebbség számára a Majdanon történt forradalom és Volodimir Zelenszkij elnöksége, hogyan alakul Ukrajna eurointegrációs útja, hogyan érintette a vízummentesség a kárpátaljai magyarságot, és mit hozhat a jövő az ukrán–EU kapcsolatrendszer számára. A beszélgetés során kitértek arra is, hogy Brüsszel figyelemmel kíséri-e az Ukrajna és Magyarország között fennálló feszültséget, és történt-e előrelépés a kisebbségi jogok garantálásának előmozdításában, továbbá milyenek az ukrán-magyar kapcsolatok és a kárpátaljai magyarság perspektívái.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a panelbeszélgetés témáját érintően így nyilatkozott:

– Ukrajna deklarálta, hogy az EU-ba és a NATO-ba törekszik, sőt, az egyetlen olyan ország a világon, amely ezt az alkotmányába is foglalta. Európa is érdekelt abban, hogy Ukrajna egy stabil ország legyen, ahol betartják az emberi jogokat. Számos alkalommal mondják azt az európai vezetők, hogy az EU egy értékközösség is, nem csak egy gazdasági szövetség, s emiatt mi minduntalan felhívjuk a figyelmet az olyan dolgokra, amelyek szűkítik a kisebbségi, és így az emberi jogokat is. Vannak korlátok, amelyek között az EU tud szerepelni, de sikerült ezekben a kérdésekben eredményeket is elérni. Például az EU-Ukrajna csúcstalálkozó közös nyilatkozatába bekerült egy olyan passzus, mely szerint a kisebbségi jogok fontosak, Ukrajnának be kell tartania a nemzetközi kötelezettségvállalásait, illetve a változtatások esetén konzultálni kell a Velencei Bizottsággal, más nemzetközi szervezetekkel és a kisebbségekkel is. Reméljük, hogy ebben az esetben ez nem csak írott malaszt marad, hanem a gyakorlatban is megvalósul. Ez nem egy könnyű dolog, azonban kétségtelen tény, hogy az EU-nak e kérdések rendezésében akár döntő szerepe is lehet.