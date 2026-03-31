Havazás nehezíti a közlekedést Szlovákiában

Jelentős havazás és kedvezőtlen időjárási körülmények okoznak fennakadásokat a közlekedésben a szlovákiai Poprád térségében.

Az intenzív hóesés, az ónos eső és a korlátozott látási viszonyok miatt ideiglenesen lezárták az I/66-os út egy szakaszát Poprád és Vernár között a 10 méternél hosszabb tehergépjárművek számára.

A helyszínen rendőri egységek irányítják a forgalmat és felügyelik a közlekedési helyzet alakulását.

A meteorológusok szerint a kedvezőtlen időjárás a következő időszakban is fennmaradhat, ezért az utazóknak azt javasolják, hogy előre tervezzék meg útvonalaikat, és folyamatosan kövessék a közlekedési információkat.

