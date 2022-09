Hivatalosan is az Egyesült Királyság uralkodójává nyilvánították III. Károlyt

Szombat délben a londoni Szent Jakab-palota erkélyéről hirdették ki, hogy új királya van az Egyesült Királyságnak. A felolvasott nyilatkozatban a többi között az is szerepel immár hivatalosan, hogy az uralkodót ezentúl III. Károlynak nevezik. Ezzel egyidőben 21 ágyúlövéssel jelezték, hogy 70 év után új uralkodója van az Egyesült Királyságnak. A londoni Towernél és a Hyde Parkban, valamint az észak-írországi Belfastban, a walesi Cardiffban és a skóciai Edinburgh-ban egyszerre dördültek el az ágyúk – számolt be az M1 Híradója.

Szombaton délelőtt 10 órakor újságírók hada és londoniak százai lepték el a Szent Jakab-palota környékét. Hetven éve nem látott esemény vette kezdetét, összeült ugyanis a Trónutódlási Tanács. A testület tagjai helyi idő szerint fél tízkor kezdtek érkezni a palotába.

A csaknem 750 tagú testületbe tartoznak a Privy Council tagjai – ez a mindenkori uralkodó tanácsadó testülete –, a londoni City polgármestere, a Lord Mayor, aki nem azonos a londoni polgármesterrel, valamint a parlament felső kamarájának, a Lordok Házának tagjai és a Nemzetközösségi országok londoni diplomáciai képviselői.

A Tónutódlási Tanács tagjai állapítják meg formálisan az új uralkodó személyazonosságát, és ők kiáltják ki uralkodóvá.

„Ceremoniális jellege van ennek az eljárásnak, hiszen épp az 1701-es trónutódlási törvény alapján Károly, III. Károly néven már édesanyja, II. Erzsébet halálának pillanatától az Egyesült Királyság uralkodója, mégis erre a ceremóniára szükség van, hogy formálisan is azzá váljon” – jelentette Joó Csaba, az M1 tudósítója Londónból.

A Trónutódlási Tanács munkája két részből áll, az elsőben a Titkos Tanács a király jelenléte nélkül kikiáltotta az uralkodót, és hivatalosan jóváhagyta a különféle parancsokat, beleértve a Kiáltványra vonatkozó rendelkezéseket is.

„Isten áldja a királyt!”

A második részben a király is jelen van, és nyilatkozatot tesz a Tanács előtt, felolvas és aláír egy esküt, hogy fenntartja a skót egyház biztonságát, és jóváhagyja a Tanács parancsait, amelyek elősegítik a kormányzás folytonosságát.

A protokoll szerint a Szent Jakab-palota erkélyéről magyar idő szerint déli 12-kor olvasták fel a főkiáltványt. Ez a Kiáltvány első nyilvános felolvasása, amelyet másnap 13 óráig még Skóciában, Észak-Írországban és Walesben is fel kell olvasni. Mindaddig nem engedik félárbócra a lobogókat, utána viszont az Egyesült Királyság visszatér a gyászba.

III. Károly király pénteken kora este uralkodóként első ízben szólt az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség népeihez. Azt mondta, élete hátralévő éveiben ugyanolyan elkötelezettséggel szolgálja nemzeteit, ahogy ezt édesanyja, II. Erzsébet tette.

„Ahogy maga a királynő is oly rendíthetetlen odaadással tette, most én is ünnepélyesen megfogadom, hogy a hátralévő idő alatt, amelyet Isten nekem ad, fenntartom a nemzetünk középpontjában álló alkotmányos elveket. Bárhol is éljenek az Egyesült Királyságban vagy a világban, és bármilyen legyen is a hátterük és a meggyőződésük, igyekszem majd hűséggel, tisztelettel és szeretettel szolgálni önöket, ahogyan egész életemben tettem” – fogalmazott III. Károly brit uralkodó.

Az uralkodó úgy fogalmazott, élete ezután gyökeresen megváltozik, ahogy fontos változás vár a családtagjai számára is. Megemlítette feleségét, Kamillát, akinek számít majd a segítségére.

Károly hivatalosan bejelentette azt is, hogy több száz éves hagyomány szerint trónra lépésével elsőszülött fiára, Vilmos trónörökösre száll a wales-i hercegi cím, amelyet eddig ő viselt. Vilmos feleségét, Katalint ezentúl a wales-i hercegnői cím illeti meg.

A nemzethez intézett beszéde előtt III. Károly a Buckingham palotában fogadta Liz Truss miniszterelnököt – akit II. Erzsébet királynő alig két nappal halála előtt nevezett ki kormányfővé.

Az uralkodó azt mondta, megható volt látni azt a sok virágot és részvétnyilvánító embert, akik a Buckingham palotánál várták, hogy megérkezzen pénteken a skóciai Balmoralból, ahol csütörtökön hunyt el a néhai királynő, II. Erzsébet.

