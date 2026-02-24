Óriáscápa bukkant fel a horvát tengerpartnál

A világ második legnagyobb termetű cápafajának egyedét kapták lencsevégre a horvátországi Cres szigete mellett.

A felvétel alapján a Blue World Institute tengeri kutatóintézet szakértői megállapították, hogy óriáscápa bukkant fel az Adrián – számolt be a Croatia Week.

A kutatók szerint a Cres-szigetnél megjelent óriáscápa védett, sérülékeny állatfaj, egy igazi békés óriás. Akár tíz méter hosszúra is megnőhet, a legtöbb cápafajjal ellentétben viszont

nem ragadozó, hanem a bálnákhoz hasonlóan szűrögető életmódot folytat,

kizárólag planktonokkal táplálkozik, így az emberekre sem jelent veszélyt. Kosárszerű száját hatalmasra tátja úszás közben, így szűri át a vizet a kopoltyúrésein, ahol a táplálék fennakad.

Az óriáscápa ritka vendég az Adrián, példányai leginkább tél végén és tavasz elején bukkannak fel. Leggyakrabban a Kvarner-öbölben észlelik, ahol magas a fő táplálékát jelentő zooplanktonok koncentrációja. Tavaly márciusban a Trieszti-öbölben, tavalyelőtt februárban pedig Pula előtt is lencsevégre kaptak egy példányt.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció, sharkandrays.com