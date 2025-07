Pusztító hőség tombol Európában

Beszámolójuk szerint

Mindkét halálesetet a hőséggel hozták összefüggésbe. Az olasz városok többségében a legmagasabb hőségriasztást rendelték el. 13 régióban azt tanácsolták a helyi lakosoknak, hogy a legmelegebb napszakokban ne is menjenek ki a szabadba.

Toszkána régióban a helyi jelentések szerint 20 százalékkal nőtt a kórházba felvett betegek száma is. Lombardiában pedig szeptemberig 12.30 és 16.00 óra között tilos lesz a szabadban dolgozni a forró napokon az építkezéseken, az utakon és a gazdaságokban.

Miközben a hőhullám potenciális egészségügyi problémákat is okozhat, a környezetre is hatással van. Az Adriai-tenger magasabb hőmérséklete vonzza az olyan invazív fajokat, mint a mérgező oroszlánhal, miközben további nyomást helyez azokra az alpesi gleccserekre, amelyek már így is rekordsebességgel zsugorodnak. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Türk hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a hőhullám rávilágított az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szükségességére, vagyis az olyan gyakorlatoktól és energiaforrásoktól való eltávolodásra, mint a fosszilis tüzelőanyagok, amelyek az éghajlatváltozás fő okozói – tette hozzá a BBC.