Floridától észak felé halad az Isaias hurrikán

Floridától észak felé, az Appalache-hegység és a közép-atlanti térség irányába halad az Isaias hurrikán, amelynek már négy halálos áldozata van az amerikai hatóságok vasárnapi közlése szerint.

Az Isaias péntek este ért partot a Floridában, az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti partvidékén. A vihar a Saffir-Simpson-skála szerinti öt kategóriából a harmadik erősségi fokozatot is elérte, a partot azonban már kettes kategóriájú hurrikánként érte el. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek ki.

Florida Escambia megyéjében Chip Simmons seriff közölte, hogy egy nő életét vesztette, amikor egy fa rádőlt a házára, egy férfi pedig szén-monoxid-mérgezésben halt meg egy garázsban működtetett dízelgenerátor miatt. Birminghamban is meghalt egy ember, amikor a házára zuhant egy fa – közölte Cory Moon tűzoltóparancsnok.

Alabama állam katasztrófavédelmi hivatala pedig egy másik, a viharral összefüggésbe hozható esetről számolt be: Barbour megyében halálos közúti balesetet okozott egy kidőlt fa. Az Isaias az idei atlanti hurrikánszezon első vihara.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció (Fotó: TASR/AP)

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