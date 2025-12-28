Svédországban már több halálos áldozata van a heves időjárásnak

Svédországban három halottja van a szombaton és a vasárnapra virradó éjszaka tomboló, a Skandináv-félszigetet sújtó viharnak. Az áldozatokra fák dőltek rá.

Vasárnap még mindig több tízezer ember volt áram nélkül. A Johannes névre keresztelt vihar az ország északi részének nagy részét és Finnország nyugati részét érintette.

A rendőrség közölte, hogy egy hatvanas éveiben járó férfi, aki az erdőben dolgozott szombaton Hofors településen, meghalt, mert rádőlt egy fa. A férfi a kórházban belehalt sérüléseibe.

Egy ötvenes éveiben járó férfi a kórházban halt meg, miután szintén egy fa rázuhant szombaton a közép-svédországi Kungsberget síközpont közelében

– közölte Mats Lann, a gävleborgi rendőrség szóvivője.

