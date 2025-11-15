Kilenc halottja van egy rendőrörsön keletkezett robbanásnak Indiában
Legalább kilenc ember meghalt és mintegy 29-30 további sérültet láttak el a kórházakban, miután péntek éjjel hatalmas robbanás történt egy rendőrőrsön az indiai Kasmír fővárosában, Szrinagarban – írja a hirado.hu az India Today televízió beszámolója alapján.
Sajtóértesülések szerint
a detonációt a rendőrőrsön tárolt, lefoglalt robbanóanyagok vizsgálata közben bekövetkezett baleset okozta.
A források kilenc halottról és 29 sérültről számoltak be, hozzátéve, hogy az áldozatok többsége rendőr vagy igazságügyi szakértő volt.
A robbanás erejét szemlélteti, hogy testrészeket találtak a rendőrőrstől 100-200 méterre is.
A helyi rendőrfőnök sajtótájékoztatót ígért az ügyről.
Egy másik robbanás is történt Indiában a hét elején, azt követően foglaltak le rengeteg robbanószert a rendőrök.
Az eset mindössze négy nappal azután történt, hogy Újdelhi belvárosában, a Vörös Erőd közelében autóba rejtett pokolgép robbant. A Reuters szerint a hétfői merényletnek legalább nyolc halálos áldozata volt, míg a helyi médiát idéző kínai hírügynökség, a Hszinhua későbbi beszámolók alapján 13-ra teszi a halottak számát.
Az incidens után egy nagyszabású művelet kezdődött Indiában egy feltételezett terrorhálózat ellen, amelynek részeként több tonna nagyságrendben foglaltak le robbanóanyagok gyártásához használt eszközöket a hatóságok.
India és Pakisztán közt nagy a feszültség a vitatott Kasmír térsége miatt, amely évtizedek óta konfliktuszónának számít.
Forrás: hirado.hu
Nyitókép: socialnews.xyz