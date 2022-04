Indonézia az ukrán és az orosz elnököt is meghívta a G20-csúcsra

A világ iparilag legfejlettebb 20 államát tömörítő G20 csoport soros elnökségét jelenleg betöltő Indonézia Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívta a csoport idei csúcstalálkozójára. Putyin már meg is erősítette részvételét – jelentette be Joko Widodo indonéz államfő pénteken.

A tagállamok vezetőinek tanácskozását Bali szigetén tartják november 15-16. között. „Tudjuk, hogy a G20-nak katalizáló szerepe van a globális gazdasági fellendülésben, és utóbbit jelenleg két tényező is befolyásolja: a koronavírus-világjárvány és az ukrajnai háború” – hangsúlyozta Joko Widodo a YouTube-on közzétett beszédében.

„Ennek figyelembevételével hívtam meg Zelenszkij elnököt a G20-csúcstalálkozóra” – tette hozzá az indonéz államfő az ukrán partnerével szerdán folytatott telefonbeszélgetésére utalva. Zelenszkij már a telefonbeszélgetést követően Twitter-üzenetben erősítette meg a meghívást. Joko Widodo megerősítette: elhárította Zelenszkij azon kérését, hogy Indonézia küldjön fegyvereket Ukrajnának.

„Kifejtettem neki, hogy alkotmányunknak és el nem kötelezett külpolitikánknak megfelelően nem tudunk fegyverszállítmányt küldeni más országok részére, de készek vagyunk humanitárius segélyt nyújtani Ukrajnának”

– emelte ki.

Joko Widodo azt is elmondta, hogy az orosz államfőt a háború befejezésére szólította fel a vele folytatott telefonbeszélgetés során. „Putyin elnök kifejezte köszönetét a G20-csúcsra szóló meghívással kapcsolatban, és bejelentette, hogy részt vesz” – tette hozzá.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője viszont azt mondta, hogy Oroszország készül az indonéziai csúcstalálkozóra, de még nem hoztak döntést arról, hogy Putyin személyesen vagy csak virtuális formában vesz részt.

hirado.hu