Irán: a külügyminisztérium az ukrán állampolgárok azonnali kiutazását javasolja
Az ukrán külügyminisztérium arra kéri az Iránban tartózkodó ukrán állampolgárokat, hogy a romló biztonsági helyzet miatt hagyják el az ország területét.
A tárca közleménye szerint a döntés oka az Iráni Iszlám Köztársaság területén kialakult súlyos belbiztonsági helyzet, amely a hetek óta tartó tömeges tiltakozások következménye.
A külügyminisztérium tájékoztatása alapján jelenleg az alábbi útvonalakon lehetséges az ország elhagyása:
- Imám Khomeini nemzetközi repülőtér (Teherán);
- Nordu z–Agarak határátkelőhely Örményország felé;
- Bazargan–Szeró határátkelőhely Törökország irányába.
A külügyminisztérium arra kéri az ukrán állampolgárokat, hogy tartsák be a helyi hatóságok utasításait, kerüljék a konfliktusokat a rendfenntartó szervekkel, és őrizzék meg a nyugalmukat. Hangsúlyozták: amennyiben a helyzet változik, vagy újabb kijutási útvonalak nyílnak meg, az információkat haladéktalanul frissítik.
Vészhelyzet esetén az ukrán állampolgárok Ukrajna Iráni Nagykövetségéhez fordulhatnak:
- forródrót: +98 9128 436 681
- e-mail: emb_ir@mfa.gov.ua
Emellett elérhető Ukrajna Külügyminisztériumának éjjel-nappali segélyvonala is:
- telefon: +38 044 238 15 88
- e-mail: cons_or@mfa.gov.ua
Tömeges tiltakozások Iránban
Iránban 2025 decemberének végén kezdődtek tömeges megmozdulások, amelyeket elsősorban a gyorsuló infláció, valamint a nemzeti valuta történelmi mértékű leértékelődése váltott ki. A jelentések szerint Lordegán városában a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre.
A zavargások rövid időn belül országossá váltak: csatlakoztak a teheráni egyetemek hallgatói, december 31-én pedig tüntetők megpróbáltak behatolni egy kormányzati épületbe is. Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője határozott fellépésre szólította fel a biztonsági erőket, a demonstrálókat pedig „rendbontóknak” nevezte.
A sajtóértesülések szerint eddig legalább 30 tüntető, négy gyermek és a biztonsági erő két tagja vesztette életét, több mint 1200 embert pedig letartóztattak. Január 7-én olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a tiltakozók átmenetileg átvették az ellenőrzést két város, Abdanan és Malekhahi felett, és először fordultak nyíltan az Egyesült Államok elnökéhez, Donald Trumphoz nemzetközi védelemért.