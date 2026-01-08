Irán: a külügyminisztérium az ukrán állampolgárok azonnali kiutazását javasolja

Az ukrán külügyminisztérium arra kéri az Iránban tartózkodó ukrán állampolgárokat, hogy a romló biztonsági helyzet miatt hagyják el az ország területét.

A tárca közleménye szerint a döntés oka az Iráni Iszlám Köztársaság területén kialakult súlyos belbiztonsági helyzet, amely a hetek óta tartó tömeges tiltakozások következménye.

A külügyminisztérium tájékoztatása alapján jelenleg az alábbi útvonalakon lehetséges az ország elhagyása:

Imám Khomeini nemzetközi repülőtér (Teherán);

Nordu z–Agarak határátkelőhely Örményország felé;

Bazargan–Szeró határátkelőhely Törökország irányába.

A külügyminisztérium arra kéri az ukrán állampolgárokat, hogy tartsák be a helyi hatóságok utasításait, kerüljék a konfliktusokat a rendfenntartó szervekkel, és őrizzék meg a nyugalmukat. Hangsúlyozták: amennyiben a helyzet változik, vagy újabb kijutási útvonalak nyílnak meg, az információkat haladéktalanul frissítik.

Vészhelyzet esetén az ukrán állampolgárok Ukrajna Iráni Nagykövetségéhez fordulhatnak:

forródrót: +98 9128 436 681

e-mail: emb_ir@mfa.gov.ua

Emellett elérhető Ukrajna Külügyminisztériumának éjjel-nappali segélyvonala is:

telefon: +38 044 238 15 88

e-mail: cons_or@mfa.gov.ua

Tömeges tiltakozások Iránban

Iránban 2025 decemberének végén kezdődtek tömeges megmozdulások, amelyeket elsősorban a gyorsuló infláció, valamint a nemzeti valuta történelmi mértékű leértékelődése váltott ki. A jelentések szerint Lordegán városában a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre.

A zavargások rövid időn belül országossá váltak: csatlakoztak a teheráni egyetemek hallgatói, december 31-én pedig tüntetők megpróbáltak behatolni egy kormányzati épületbe is. Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője határozott fellépésre szólította fel a biztonsági erőket, a demonstrálókat pedig „rendbontóknak” nevezte.

A sajtóértesülések szerint eddig legalább 30 tüntető, négy gyermek és a biztonsági erő két tagja vesztette életét, több mint 1200 embert pedig letartóztattak. Január 7-én olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a tiltakozók átmenetileg átvették az ellenőrzést két város, Abdanan és Malekhahi felett, és először fordultak nyíltan az Egyesült Államok elnökéhez, Donald Trumphoz nemzetközi védelemért.

