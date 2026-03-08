Komoly károkat szenvedett egy iráni nukleáris létesítmény

Komoly károkat szenvedett egy nukleáris létesítmény szombaton Iszfahánban amerikai és izraeli légicsapások következtében – közölte vasárnap az ISNA iráni hírügynökség az Iszlám Köztársaság nukleáris biztonságért felelős hivatalára hivatkozva.

A tájékoztatás szerint egyelőre nincs jele sugárszennyezésnek.

Az izraeli hadsereg mindemellett vasárnap reggel közölte, hogy az előző nap csapást mért az iráni légierő F-14-es típusú harci repülőgépeire az iszfaháni légitámaszponton. Hozzátették, hogy radarállomásokat és légvédelmi eszközöket is eltaláltak.

Izrael és az Egyesült Államok szerint a megmaradt iráni hasadóanyag-készletek zöme Iszfahánban, földalatti járatokban lehet, míg a többit a fordói és natanzi létesítmények bunkerei között oszthatták szét.

A mostani konfliktus első napjaiban az Egyesült Államok és Izrael ismét csapásokat mért az iszfaháni és fordói földalatti alagutak bejárataira, hogy azokat elzárják, és megakadályozzák az irániakat abban, hogy kivigyék az ott tárolt hasadóanyagokat.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA/Maxar Technologies