Iráni hadihajót süllyesztett el egy amerikai tengeralattjáró Srí Lankánál

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerint az Egyesült Államok haditengerészetének tengeralattjárója süllyesztette el a rakétákkal és torpedókkal felszerelt, helikoptert is szállítani képes iráni fregattot szerdán, Srí Lanka partjainál. A 180 fős legénységből eddig 32 főt sikerült kimenteni.

Amerikai tengeralattjáró torpedója süllyesztette el azt iráni hadihajót Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerdai bejelentése szerint, amely szerdán süllyedt el Srí Lanka közelében. „Egy amerikai tengeralattjáró elsüllyesztett egy iráni hadihajót, amely azt hitte, hogy biztonságban van a nemzetközi vizeken” – idézi a Sky News Hegseth bejelentését.

Modern hadihajót küldtek a tenger fenekére

A támadást egy amerikai haditengerészeti tengeralattjáró hajtotta végre kedden késő este. Hegseth elmondta, hogy a második világháború óta ez volt az első alkalom, hogy az Indiai-óceánon az Egyesült Államok egy ellenséges hajót vett célba.

Az iráni haditengerészet egyik modern hadihajója, az IRIS Dena süllyedt el az Indiai-óceánon.

Fedélzetén mintegy 180 tengerész tartózkodott.

Az IRIS Dena az iráni haditengerészet egyik újabb hadihajója volt, amely 5 éve állt szolgálatba A Moudge-osztályú fregatt helikopter-leszálló fedélzettel rendelkezik és hazai fejlesztésű hajtóműveket és fegyverrendszereket használ. Az iráni haditengerészet gyakran „rombolónak” nevezi, de a nemzetközi besorolás inkább könnyű fregattként tartja számon.

A Moudge-osztály Teherán számára szimbolikus jelentőségű, mert ezek az első olyan hadihajók, amelyeket az ország szinte teljesen saját ipari háttérrel épített.

Súlyosan eszkalálódó konfliktus

Egy hadihajó jelenléte a térségben felderítési és geopolitikai célokat is szolgálhat. Az, hogy a hadihajót egy (mint kiderült: amerikai) tengeralattjáró süllyesztette el, azt jelenti, hogy a jelenlegi iráni konfliktus kilépett a Közel-Kelet térségéből, és megjelent az Indiai-óceánon is.

Mindez komoly stratégiai következményekkel járhat, mert

a tengeri kereskedelmi útvonalak veszélybe kerülhetnek,

több ország haditengerészete jelenhet meg a térségben, amivel nő a nagyhatalmi konfrontáció kockázata.

Forrás: hirado.hu