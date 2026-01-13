Ismeretlen drónok három olajtankerre támadtak a Fekete-tengeren

Ismeretlen drónok támadtak meg három olajtankert a Fekete-tengeren. A görög tulajdonú hajók a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium termináljába tartottak nyersolaj-felvételre Oroszország partjai mellett.

Egyes források szerint a Delta Harmony, a Delta Supreme és a Matilda nevű tankerek a Novorosszijszk közelében található Juzsnaja Ozerejevka terminál felé haladva kerültek támadás alá. A létesítmény stratégiai jelentőségű, itt rakodják be ugyanis a nemzetközi piacokra szánt kazahsztáni olaj mintegy 80 százalékát.

A Reuters információi szerint az incidens során személyi sérülés nem történt, a támadás körülményei és az elkövetők kiléte azonban egyelőre nem tisztázott.

Az eset nem előzmény nélküli, tavaly novemberben az orosz és kazah olaj értékesítésével foglalkozó konzorcium terminálját távirányításos vízi csapásmérő eszközök támadták meg. A kikötőt ekkor kiürítették.

A támadás rávilágít a Fekete-tenger térségében történő kereskedelem növekvő biztonsági kockázataira.

Forrás: hromadske.ua

Nyitókép: shipspotting.com