Izrael likvidálni fogja az október 7-i Hamász-támadás résztvevőit

Az izraeli külföldi hírszerző szolgálat, a Moszad vezetője kijelentette csütörtökön egy temetési beszédében, hogy Izrael a Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-i terrortámadásának minden értelmi szerzőjét és végrehajtóját likvidálni fogja.

– Ma is egy háború kellős közepén vagyunk. A Moszadnak ma is, akárcsak ötven évvel ezelőtt tette, el kell számoltatnia azokat a gyilkosokat, akik most október 7-én a Gázai övezetből megtámadták a dél-izraeli településeket, de a támadás kitervelőit és az irányító parancsnokokat is – mondta David Barnea a Moszad egykori vezetőjének, Cvi Zamírnak a temetésén. Az október 7-i támadás minden résztvevője aláírta akkor saját halálos ítéletét – szögezte le.