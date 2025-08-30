A húszi lázadók számos vezetője halt meg egy izraeli támadásban

Egy izraeli támadásban meghalt a Jement irányító húszi lázadók számos politikai és katonai vezetője, köztük a miniszterelnök, Ahmed al-Rahawi is. Az izraeli hadsereg elismerte, hogy a támadással célzottan a húszi vezetőket vették célba.

A csütörtökön, Szanaában (Jemen fővárosában) végrehajtott támadásról már korábban is napvilágot láttak akkor még meg nem erősített hírek. A The Times of Israel például azt írta, hogy

az izraeli 12-es tévécsatorna értesülése szerint az izraeli hadsereg (IDF) értékelése szerint a támadásban valószínűleg az egész húszi kormányt (a kormányfőt és 12 minisztert) likvidálták.

Azt mindenesetre már akkor is megerősítették egyes jemeni sajtójelentések, hogy Ahmed al-Rahawi miniszterelnök és más magas rangú tisztviselők is életüket vesztették. Az IDF hivatalosan akkor még csak azt közölte a támadással kapcsolatban, hogy a húszik védelmi miniszterét és vezérkari főnökét vették célba, de nem írtak arról, hogy kik lehetnek az áldozatok, mivel még folyamatban volt a következmények felmérése.

A támadásról a közösségi médiában is megjelent legalább egy felvétel, amelyen látható a csapás követő tűz és sűrű fekete füstfelhő:

🔴 UPDATE:



The strike In Yemen, happened during the speech of Houthi leader Abdul Malik after Israel received intelligence that the top military leadership of the Houthis and the Chief of Staff are meeting in a secret building in Sana'a.



Looks like a “Red Wedding” type strike.. https://t.co/0tDDIO5qsH pic.twitter.com/2Yjj9g3AEa — Voice From The East (@EasternVoices) August 28, 2025

A The Times of Israel szerint azonban a jemeni sajtójelentésekből úgy tűnt, hogy

valójában két különálló, külön helyszíneken történt támadás végzett nagyjából egy időben a jemeni vezetőkkel.

Az egyikben a kormányfő halt meg több másik vezető tisztviselővel együtt, a másikban pedig 10 húszi miniszter. Utóbbiak nem Szanaában voltak, hanem a fővároson kívül gyűltek össze, hogy meghallgassák a húszik vezetőjének, Abdul Malik al-Húszinak a legutóbbi televíziós beszédét.

Mostanra részben megerősítették a veszteséget a lázadók is

Jemen húszi kormányának miniszterelnöke és több másik miniszter is meghalt az izraeli támadásban – közölte a Reuters szerint szombaton egy, az iszlamista csoport által működtetett hírügynökség, hivatkozva a húszik legfőbb politikai tanácsa vezetőjének, Mahdi al-Masatnak a nyilatkozatára. A közlemény szerint a támadásban több más személy is megsebesült, de részleteket nem közöltek sem ezzel kapcsolatban, sem arról, hogy pontosan hány miniszter vesztette életét (többek közt az sem egyértelmű, hogy a védelmi miniszter is az áldozatok között van-e).

Ahmed al-Rahawit közel egy éve tették meg miniszterelnöknek a húszik [Jemennek egyébként egy másik, emigrációban lévő kormánya is van, amely Szaúd-Arábiában székel. Noha ténylegesen nem ők irányítják az országot, a nemzetközi közösség őket ismeri el legitim kormányként – a szerk.], De a húszi kormány tényleges vezetője helyettese, Mohamed Moftah volt, akit szombaton formálisan is megbíztak a miniszterelnöki feladatok ellátásával –tette hozzá a Reuters, amely szerint Rahawit sokan csak bábnak tekintették, nem tartozott a húszi vezetés belső köréhez.

Az izraeli hadsereg szerint a támadás egy „összetett művelet” volt, amelyet a hírszerzés munkája és a légi fölény tett lehetővé – fűzte még hozzá a hírügynökség.

Az Iránhoz hű húszik a Vörös-tengeren számos polgári teherszállító hajót megtámadtak az utóbbi években a gázai palesztinokkal való „szolidaritásukra” hivatkozva.

Rakétákat is kilőttek Izrael felé, ezek többségét azonban az izraeli légvédelem elfogta. Izrael válaszul többször is csapásokat mért a húszik által ellenőrzött jemeni területekre, köztük Hodeidah kikötőjére is.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: X/EasternVoices