Januártól belépőjegyet szednek a római Trevi-kútnál

Január 7-től a turistáknak kéteurós belépőjegyet kell váltaniuk Olaszországban a Trevi-kúthoz. Erről kedden elsőként az olasz napilap, a Corriere della Sera számolt be.

A város vezetése jelentős bevételt remél a lépéstől. A Trevi-kútnál egy éve már korlátozták a látogatószámot a nagy forgalomra való tekintettel: egyszerre csak 400 látogatót engedtek a világhírű szökőkút közelébe. Januártól két bejáratot alakítanak ki, egyet a turistáknak, egyet pedig a rómaiaknak. A kéteurós (átszámítva: 770 forintos) jegyet készpénzben vagy bankkártyával is ki lehet majd fizetni.

Alessandro Onorato, a főváros idegenforgalmi illetékese elmondta, hogy a belépőjegy bevezetésével a híres műemléket, Niccolo Salvi 17. századi barokk alkotását is védeni akarják. A jegybevételből pedig a fejlesztéseket és szolgáltatásokat fogják finanszírozni.

A város az első fél évben mintegy 5,3 millió látogatóval számol, ezzel a Trevi-kút a Colosseum után Róma második leglátogatottabb műemléke lehet.

A Trevi-kutat Federico Fellini Az édes élet című filmje tette világhírűvé, amelyben Anita Ekberg besétált a szökőkútba. Egy hiedelem szerint aki vissza akar térni Rómába, annak válla felett egy érmét kell beledobnia a szökőkút vizébe. Sok turista a tilalom ellenére meg is akar mártózni a kút vizében, amit a helyi hatóságok 450 eurós (173 ezer forintos) bírsággal próbálnak megakadályozni.

Forrás: hirado.hu