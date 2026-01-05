3,2 millió dollárért adtak el egy halat egy japán árverésen

Egy kékúszójú tonhal 510 millió jent, azaz átszámítva 3,2 millió dollárt ért a tokiói Toyosu halpiac árverésén, amivel új rekord született a híres árverés történetében – számolt be a Reuters.

A magas ár több tényezőre vezethető vissza: egyrészt a hal rendkívül nagy, 243 kilogrammos súlya, másrészt a kékúszójú tonhal a világ egyik legértékesebb hala. Bár a tonhal korábban a szegények étele volt, és a japánok sem különösebben kedvelték, az 1970-es évektől kezdve a hal megítélése megváltozott. Azóta többször is új rekordot állítottak fel az árveréseken.

A mostani ár túlszárnyalta a 2019-es korábbi csúcsot, amikor egy 278 kilós tonhalért 333,6 millió jent fizettek, a Sushizanmai-t üzemeltető cég licitje révén. Tavaly januárban egy 207 millió jenes vásárlás számított a második legmagasabb összegnek a tokiói piacon.

A nyertes ajánlatot ezúttal is a Sushizanmai sushizó-láncot üzemeltető cég tette, amely tervei szerint a halat felszeleteli, majd éttermeiben szétosztja szerte Japánban.

