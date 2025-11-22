62 éve gyilkolták meg John Fitzgerald Kennedyt

62 évvel ezelőtt, 1963. november 22-én követtek el merényletet az Egyesült Államok 35. elnöke, John Fitzgerald Kennedy ellen a Texas állambeli Dallasban.

Az ír származású, dúsgazdag John Kennedy második gyermekeként látta meg a napvilágot 1917. május 29-én. Egyetemi tanulmányai befejeztével a patinás Harvardon szerzett diplomát.

A második világháborúban az Egyesült Államok Haditengerészetének tagjaként vett részt a japánok elleni küzdelemben. Bátyja, Joe halála után ő lett a család politikai ambíciójának frontharcosa. Szenátorként egyre inkább elkötelezte magát a polgárjogi reformok mellett.

1953-ban vette feleségül Jacqueline Lee Bouvier-t, akitől több gyermeke született, de kezdettől fogva hűtlen volt hozzá. Kennedy csillapíthatatlan szexuális vágyát állítólag a kortizon nevű kedélyjavító gyógyszer mértéktelen fogyasztása idézte elő.

1960-ban minimális különbséggel választották meg az Egyesült Államok elnökének. A külpolitikában legnagyobb kudarca a kubai emigránsok partraszállási kísérlete, legnagyobb sikere pedig az 1962-es úgynevezett rakétaválság volt. Saját hazájában bátran kiállt a színes bőrűek egyenlő jogai mellett, hadat üzent a szervezett bűnözésnek, s még az FBI nagyhatalmú főnökével, J. Edgard Hooverrel is szembeszállt. Talán ez lett a veszte.

Halálának körülményei máig tisztázatlanok, és rengeteg összeesküvés-elmélet fűződik hozzá.

Forrás: Kisalföld, 2003. november 29.

Nyitókép: TIME for Kids

