Holtan találtak egy kárpátaljai származású nőt Lengyelországban

Holtan találták a néhány nappal korábban eltűnt, kárpátaljai származású Viktorija Maliskát Lengyelországban – számoltak be lengyel sajtóforrások.

A 32 éves nőt utoljára április 26-án, vasárnap látták. Eltűnéséről közösségi oldalakon is hírt adtak.

Legfrissebb közlemény szerint a rendőrség egy erdős területen, a Kielce városához közeli térségben bukkant rá a nő holttestére április 29-én.

A rendelkezésre álló információk szerint az elhunyt több mint tíz éve élt Lengyelországban.

Az ügy körülményeit a lengyel hatóságok vizsgálják, a halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Kárpátalja.ma